Uri: Adler wird mit Schrot beschossen – Polizei sucht Zeugen

Kanton Uri Geschützter Steinadler wurde mit Schrot beschossen und verletzt – Polizei sucht Zeugen In Schattdorf wurde im Dezember ein geschützter Adler mit Schrot beschossen. Zum Tathergang und zur Tatperson konnten bislang keine Hinweise gefunden werden, die Kantonspolizei sucht daher Zeugen. 13.01.2022, 09.46 Uhr

Der verletzte Adler wird in der Pflegestation des Tierpark Goldau gesund gepflegt. Bild: Kantonspolizei Uri

Anfang Dezember 2021 erhielt das Amt für Forst und Jagd die Mitteilung, dass in Schattdorf im Bereich Rynächtflue ein Adler verletzt am Boden liege. Ein Wildhüter barg den Greifvogel und brachte ihn zur Untersuchung in die Pflegestation des Tierparks Goldau. Dabei wurde festgestellt, dass die Verletzungen des Steinadlers von einem Schrotbeschuss stammt, wie die Kantonspolizei Uri am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.