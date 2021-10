Kanton Uri Geschwindigkeitsmesser auf A2 werden ersetzt Die Geschwindigkeitsmessanlagen entlang der Urner Autobahn werden mit moderner Technik ausgerüstet. 07.10.2021, 11.42 Uhr

Die Geschwindigkeitsmesser an der A2 werden erneuert. Bild: Kantonspolizei Uri

Sie sind mittlerweile in die Jahre gekommen: die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen entlang des Urner Abschnitts der Autobahn A2. Daher werden sie nun bereits seit September und auch im Oktober ersetzt, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri heisst. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Bundesamts für Strassen. An den bisherigen vier Standorten werden nun «ständig ausgerüstete Messkabinen mit integrierter, moderner Lasermesstechnik» aufgestellt. Für den Betrieb und den Unterhalt der Messanlagen ist die Urner Kantonspolizei zuständig.