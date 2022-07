Zwei junge Maurer der Gamma Bau AG heissen Luca Gisler

Kanton Uri Gleicher Name und derselbe Beruf: Diese zwei haben sehr viel gemeinsam Sie heissen beide Luca Gisler, wohnen in Bürglen, haben denselben Beruf gelernt, zur selben Zeit die Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestanden und arbeiten auch nach der Lehre beim gleichen Arbeitgeber. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 25.07.2022, 17.00 Uhr

Zwei, die so viele Gemeinsamkeiten haben, das kommt selten vor. Nur gerade elf Monate beträgt der Altersunterschied zwischen den beiden Luca Gisler. Der eine kam 2003 und der andere 2004 zur Welt. Sie kennen sich, seit sie klein sind. Sie wohnen keine 500 Meter voneinander entfernt in Bürglen.

Luca Gisler M (03) (oben) und Luca Gisler O (04) auf dem Gerüst der Lehrlingsbaustelle an der Giessenstrasse 1 in Altdorf. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 22. Juli 2022)

Den Kindergarten, die Primar- und die Oberstufe besuchten sie jeweils im selben Klassenzimmer. «In der Schule gab es immer wieder Verwechslungen», sagt Luca Gisler (04). «Wir haben ab und zu die falschen Prüfungen zurückerhalten.» Und sein älterer Namensvetter erinnert sich an eine Prüfung, bei der er erst beim genaueren Betrachten merkte, dass sie nicht von ihm war. «Ich wusste ganz genau, dass ich bei einer Frage nichts hingeschrieben hatte und jetzt stand da eine Antwort.»

Die Väter als Vorbilder für die Berufswahl

Luca Gisler M (03). Bild: Markus Zwyssig

Nach der Schulzeit ging es für die beiden beruflich gemeinsam weiter. «Bereits mein Vater war Maurer», sagt Luca Gisler (03). Daher sei das handwerkliche Geschick sicher ein bisschen vorgegeben gewesen. Zudem sei er schon immer gerne draussen gewesen. All das habe ihn bewogen, den Beruf des Maurers zu lernen.

Eine Schnupperlehre und der Besuch des Zukunftstags bei seinem Vater zeigten ihm, dass es die richtige Wahl ist. Die Geschichte der Berufswahl von Luca Gisler (04) ist fast identisch: «Mein Vater ist ebenfalls gelernter Maurer.» Durch ihn sei er auf die Idee gekommen, auch diesen Beruf zu lernen. «Zudem hat es mir immer schon gefallen, im Garten zu helfen und etwas zu bauen oder zu erneuern.» Nach dem Schnuppern war für ihn dann alles klar.

Am Arbeitsplatz heissen sie Luca M und Luca O

So lernten beide den Maurerberuf und das erst noch bei derselben Firma: der Gamma Bau AG. Luca Gisler (03) findet, beim Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ Uri) habe man es gut im Griff gehabt und sie nur selten verwechselt. Bei den überbetrieblichen Kursen der Maurerlehrlinge im Campus in Sursee kam es aber öfters zu Verwechslungen. So erinnern sich die beiden, dass es schon mal passieren konnte, dass es beim Einchecken zu den Schlafsälen hiess: «Luca Gisler war schon hier.» Am Arbeitsplatz heissen sie inzwischen intern Luca M und Luca O. Dies, weil der eine an der Mattenstrasse, der andere an der Obriedenstrasse wohnt.

Luca Gisler O (04). Bild: Markus Zwyssig

Ärgert die beiden, dass sie immer wieder verwechselt werden? «Daran haben wir uns mit der Zeit gewöhnt», sagt Luca Gisler (04). Gestört habe es aber schon manchmal, gibt Luca Gisler (03) zu:

«Es dauert oft lange, bis die Leute wissen, mit welchem Luca Gisler sie es zu tun haben.»

Für Luca Gisler (04) war es manchmal amüsant, ab und zu aber auch mühsam, das man immer wieder erklären musste, wer denn nun wer sei.

Inzwischen haben beide ihre Ausbildung als Maurer abgeschlossen. Sie können bei der Gamma Bau AG bleiben. Luca Gisler (04) gefällt am Beruf, dass man am Abend sieht, was man gemacht hat. Wenn man durch den Kanton Uri fahre, entdecke man da und dort ein Gebäude, an dem man gearbeitet habe, sagt Luca Gisler (03). Mit Stolz dürfe man dann auf die Arbeiten zurückblicken:

«Jede ehemalige Baustelle ist mit speziellen Erinnerungen verbunden, die man nie vergisst.»

Viel Arbeitszeit verbrachten sie auf der Lehrlingsbaustelle an der Giessenstrasse 1 in Altdorf. Daran waren alle Lehrlinge der Firma beteiligt. Luca Gisler (03) fand es toll, dass sie alles selber machen konnten. «Vor allem auf grösseren Baustellen werden sonst die Arbeiten stärker aufgeteilt.» Hier konnten sie selber mauern, Eisen legen, Schalungsarbeiten ausführen und betonieren. Beide sind sich einig, dass dies auch eine gute Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung war.

Auch im Maurerberuf ist alles moderner und digitaler geworden

Und wie war es für den Lehrlingsbetreuer mit den zwei Lehrlingen, die denselben Namen haben? Zu Beginn sei es nicht ganz einfach gewesen, immer den richtigen Luca Gisler anzusprechen, sagt der Lehrlingsbetreuer Thomas Planzer. Das änderte sich aber relativ bald: «Als ich die beiden Gesichter etwas besser kannte, war es nicht mehr so schwierig, sie voneinander zu unterscheiden.» Zum Beruf des Maurers sagt er, dass sich dieser stark gewandelt habe. «Es ist alles moderner und digitaler geworden. Der Polier greift auf der Baustelle zu iPad und Tachymeter.» Auch habe die Firma eine eigene interne App. Damit liessen sich alle wichtigen Infos für die Arbeit teilen, Papier brauche es dazu keines mehr.

Thomas Planzer, Lehrlingsbetreuer bei der Gamma Bau AG. Bild: Markus Zwyssig

«Der Beruf des Maurers ist sehr interessant und abwechslungsreich», gibt sich Thomas Planzer überzeugt. Momentan seien die Zahlen der Lehrlinge aber eher tief. «Nur deren sieben waren es im vergangenen Jahr. Jetzt beginnen neun Lehrlinge.» Zusammen mit den beiden Luca Gisler schlossen diesen Sommer noch 15 weitere Maurer ihre Lehre ab. «Wir hoffen, dass die Lehrlingszahlen wieder ansteigen», sagt Thomas Planzer. Die Möglichkeiten für den Aufstieg im Beruf seien nämlich enorm.

«Wenn man Maurer gelernt hat, stehen einem viele Möglichkeiten offen.»

Eine Weiterbildung zum Vorarbeiter, Polier, Bauführer bis hin zum Baumeister oder in eine andere Richtung wie Zeichner oder Architekt beispielsweise.

