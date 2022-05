Kanton Uri Gotthardpass ist ab Freitag offen Nach dem Oberalp- und dem Klausenpass öffnet nun auch die Passstrasse über den Gotthard wieder. 17.05.2022, 19.05 Uhr

Nach dem Oberalp- und dem Klausenpass wird am Freitag um 16 Uhr auch am Gotthardpass die Wintersperre aufgehoben, wie das Bundesamt für Strassen und die Urner Baudirektion mitteilen. Unter der Leitung des Amts für Betrieb Nationalstrassen ist die Strasse geräumt worden. Bereits seit vergangener Woche kann der Sustenpass von der Urner Seite her bis zum Sustenbrüggli befahren werden. Ganz offen dürfte der Sustenpass erst im Verlaufe des Junis sein. Der Furkapass ist seit dem 3. Mai bis Tiefenbach befahrbar. Ganz offen sei der Furkapass wohl frühestens Ende Mai.