Drogenfall im Kanton Uri: So wurde der Dealer überführt

Kanton Uri Grosser Schlag gegen den Drogenhandel: So kamen die Behörden dem Dealer auf die Schliche Ein Mann aus dem Kanton Uri soll kiloweise Drogen verkauft und damit mächtig Kasse gemacht haben. Doch sein Geschäft flog auf. Nun zeigt ein Urteil des Bundesgerichts, wie der Schweizer entlarvt werden konnte. Julian Spörri 30.12.2021, 12.01 Uhr

Im Januar 2019 gelang der Kantonspolizei Uri in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ein grosser Schlag gegen den Drogenhandel. Als Hauptbeschuldigten nahm sie dabei einen 41-jährigen im Kanton Uri wohnhaften Schweizer fest. Er soll zwischen Oktober 2017 und Januar 2019 mindestens 1,5 Kilogramm Kokain, 3 Kilogramm Marihuana und weitere Drogen verkauft und so allein im Jahr 2018 einen Gewinn von bis zu 300’000 Franken erzielt haben. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilte, gingen dem Einsatz «über Monate umfangreiche Ermittlungen» voraus. Was diese genau beinhalteten, war der Öffentlichkeit bisher unbekannt.