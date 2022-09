Energiekrise: Grüne und SVP fordern massiven Solarausbau in Uri

Kanton Uri Grüne und SVP fordern massiven Solarausbau Der Kanton soll mit gutem Beispiel vorangehen und neben eigenen Gebäuden auch Brücken, Lärmschutzwände und ähnliche Bauten auf ihr Solar-Potenzial untersuchen. 28.09.2022, 15.20 Uhr

Der Kanton Uri soll sein Solar-Potenzial kennen, aktiv nutzen oder an Dritte zur Verfügung stellen. Dies fordern Raphael Walker (Grüne), Elias Arnold (SVP) und Michael Arnold (CVP/Mitte) in einem an den Regierungsrat gerichteten Postulat.