Kanton Uri Gurtnellen Wiler freut sich auf die Chilbi Festgottesdienst, Speis und Trank, Musik und Tanz. Das Chilbiwochenende steht bevor. 10.10.2022, 15.40 Uhr

Traditionsgemäss findet am 4. Sonntag im Oktober die Chilbi in Gurtnellen Wiler statt. Nach zwei Jahren coronabedingtem Unterbruch wird am Wochenende vom 22./23. Oktober wieder richtig gefeiert.

Der Turm der Pfarrkirche St.Josef. Bild: PD

Am Samstag, 22. Oktober, lädt das OK ab 20 Uhr zu musikalischer Unterhaltung und Chilbitanz mit der Kapelle «Urnergruäss» in die Turnhalle Gurtnellen ein. Nebst der Festwirtschaft steht der «Grillgott» für hungrige Gäste zur Verfügung.

Der Chilbisonntag, 23. Oktober, beginnt mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St.Josef, musikalisch mitgestaltet durch den Kirchenchor und einem Ensemble der Brassband Gurtnellen. Nach dem Gräberbesuch sind alle zu einem Apéro in der Turnhalle eingeladen. Die Brassband Gurtnellen wird den Anlass mit gewohnt schmissigen Klängen musikalisch umrahmen.

Um 12 Uhr wird das traditionelle Chilbi-Menu «Chabis und Schaffleisch» zum Preis von 23 Franken serviert. Als Alternative ist «Hörnli und Ghackets» für 16 Franken im Angebot. Für die beiden Menus ist eine Anmeldung erforderlich bis 14. Oktober unter Telefon 078 741 65 67 (auch Whatsapp) oder per E-Mail an pfarreien.oberland@bluewin.ch.

Am Nachmittag bietet die Ländlerkapelle «Misäligruäss» beste Chilbistimmung mit lüpfiger Musik. Um etwa 15 Uhr ist die Verlosung der Tombola mit attraktiven Preisen.

Das OK Wiler-Chilbi freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher von nah und fern und wünscht allen schöne und gemütliche Stunden in Gurtnellen. (pd/mu)