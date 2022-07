Hier machen die Urner Regierungsräte Ferien

Kanton Uri Hier machen die Regierungsräte Ferien Die Urner Regierungsräte bevorzugen Uri und die Schweiz. Es gibt aber auch Abstecher ins Ausland: nach Schweden, Südengland und Slowenien. Markus Zwyssig 14.07.2022, 18.00 Uhr

Christian Arnold ist in seinen Ferien mit dem Wohnmobil in Schweden unterwegs. Bild: Florian Arnold

Im Juli und August gönnen sich auch die Urner Regierungsräte ein paar Wochen Ferien. Das E-Mail von Gesundheitsdirektor Christian Arnold auf unsere Anfrage erreicht uns aus Schweden. «Nach dem dritten Anlauf haben wir es endlich geschafft, mit einem Wohnmobil Schweden und einen kleinen Teil von Dänemark zu bereisen.» Durch Covid-19 hätten die Ferienpläne 2020 und 2021 verschoben werden müssen. Nun hat es aber geklappt. «Zurzeit befinden wir uns in der Nähe von Stockholm», schreibt Christian Arnold.

Urban Camenzind reist wie sein Ratskollege nach Schweden. Bild: Florian Arnold

Auch Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind zieht es in seinen Ferien zum Wandern nach Schweden. «Zudem verbringen wir ein paar Tage in Stockholm», verrät er.

Urs Janett zieht es in die Berge und ins Bundeslager der Pfadis im Obergoms. Bild: Florian Arnold

Finanzdirektor Urs Janett wird einzelne Ferientage in den Urner Bergen verbringen, wie er auf Anfrage verrät. Mit seinem Pfadikollegen Adi Brunner v/o Smile hat der Finanzdirektor auch eine mehrtägige Hüttentour in der Göscheneralp geplant. Ins Bundeslager der Pfadis im Obergoms geht er nicht nur als Besucher. Gegen Ende Juli wird er vier Tage in einer Unterlagerbeiz unter anderem im Service mithelfen. Dann geht es aber doch noch ins Ausland. Anfang August wird Urs Janett mit der Familie eine Woche einen Haustausch mit einer Familie in Slowenien machen.

Der Urner Baudirektor Roger Nager bleibt während seiner Ferien in der Heimat. Bild: Urs Hanhart

Baudirektor Roger Nager bleibt in der Nähe: «Ich werde diesen Sommer im wunderschönen Kanton Uri verbringen.»

Beat Jörg geniesst die vollkommene Ferienfreiheit und zieht es vorwiegend in die Berge. Bild: Florian Arnold

«Nach einem äusserst arbeitsintensiven und schwer durchgetakteten ersten Halbjahr 2022 bin ich nun wirklich ferienreif», findet Beat Jörg. Da geniesst es der Bildungs- und Kulturdirektor, einfach mal ein paar Tage ohne feste Termine und grosse Vorbereitungen verleben zu dürfen. «Ich freue mich auf die vollkommene Ferienfreiheit, und zwar in jenem Land, für das ich die letzten Monate erneut so intensiv gearbeitet habe und dessen Vorzüge ich daher viel zu wenig geniessen konnte.» Beat Jörg bleibt vornehmlich im Kanton Uri und macht von hier aus «auch mal den einen oder anderen spontanen Ausflug in den Rest der Schweiz, aber vorwiegend in die Berge.» Dazu ergänzt er: «Mein Mountainbike und meine Wanderschuhe lieben Höhenmeter.»

In seinen Ferien wird Daniel Furrer wohl das Französisch auspacken müssen. Bild: Urs Hanhart

Justizdirektor Daniel Furrer bleibt ebenfalls in der Schweiz: «Ich werde mit meiner Familie ein paar Ferientage am Neuenburgersee verbringen.»

Unser Sicherheitsdirektor will während des Sommers wandern gehen, und zwar in England. Bild:Urs Hanhart

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti dagegen wird Ende Juli mit dem Zug nach Cornwall in England reisen und dort für eine Woche der Küste entlang wandern sowie ein paar Tage die südenglische Stadt Bath erkunden.