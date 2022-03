Hilfswerk sucht freiwillige Helfer für Ukraine-Flüchtende

Kanton Uri Hilfswerk sucht freiwillige Helferinnen und Helfer für Ukraine-Flüchtlinge Das Hilfswerk der Kirchen Uri sucht gemeinsam mit dem SRK nach Freiwilligen, die Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen können. Gefragt sind Fähigkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. 21.03.2022, 15.35 Uhr

«Die Geschehnisse in der Ukraine machen uns tief betroffen und fassungslos», schreibt das Hilfswerk der Kirchen Uri in einer Mitteilung. Um den zahlreichen Flüchtenden zu helfen, sucht das Hilfswerk zusammen mit dem Asyl- und Flüchtlingsdienst des Schweizerischen Roten Kreuzes, welcher in Uri für die Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten zuständig ist, Freiwillige aus der Bevölkerung für die ergänzende Begleitung der neu ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer.