Kanton Uri Hochwassersicherheit, Tourismus und Gesamtenergiestrategie 2030: Der Urner Landrat trifft sich zur Septembersession Nebst einem Vorschusskredit von 900'000 Franken und einem Bericht der Regierung über das Sportzentrum Ursern werden sechs parlamentarische Vorstösse behandelt.

Zu Beginn der Septembersession des Landrats, die am Mittwoch, 28. September, im Rathaus in Altdorf stattfindet, wird Samuel Bissig (SP/Grüne, Schattdorf) als neues Mitglied des Landrats vereidigt. Er tritt die Nachfolge von Viktor Nager (SP/Grüne, Schattdorf) an, welcher infolge Wohnortwechsels demissioniert hat.

Dem Landrat wird ein Vorschusskredit nach einem Murgangereignis beim Schipfenbach in der Gemeinde Silenen in der Höhe von 900'000 Franken zur Kenntnis unterbreitet. Starke Niederschläge und Hagel führten am Abend des 22. Juli dazu, dass es beim Schipfenbach zu einem Murgang kam. Die abgelagerte Geschiebemenge im Sammler wird auf zirka 20’000 Kubikmeter geschätzt. Da 1987 ein Geschiebesammler erstellt worden war, wurde das Geschiebematerial zurückgehalten und das unterliegende Gebiet, inklusive der Infrastrukturanlagen, vor Schäden bewahrt.

Schnelles Handeln macht Vorschusskredit nötig

Um die Hochwassersicherheit unterhalb des Geschiebesammlers weiterhin zu gewährleisten, muss das Geschiebe aus dem Sammler zwingend entfernt werden. Wie aus dem Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat hervorgeht, wird von der Baudirektion Uri eine Räumung des Geschiebes vorbereitet. Aus diesen Gründen muss ein Vorschusskredit beantragt werden, da die Behandlung eines ordentlichen Nachtragskreditbegehrens erst in der Landratssession im September erfolgen könnte.

Die Kosten für die Räumungsarbeiten belaufen sich gemäss einer ersten Abschätzung auf 900’000 Franken. «Ein definitiver Kostenvoranschlag liegt aufgrund des engen zeitlichen Rahmens noch nicht vor», heisst es dazu. «Bei Vorliegen der genaueren Kosten ist die Notwendigkeit einer Anpassung der Kreditsumme nicht ausgeschlossen.»

Die Regierung legt ihren Bericht zum Projekt Sportzentrum Ursern vor. Auslöser dazu war ein Postulat, das Justizdirektor Daniel Furrer noch als Landrat eingereicht hatte. Die landrätliche Bildungs- und Kulturkommission beantragt dem Landrat, den Bericht «ohne Wertung» zur Kenntnis zu nehmen. Zudem soll das Postulat von Furrer als materiell erledigt am Protokoll abgeschrieben werden.

Die Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommissionen legen die jährlichen schriftlichen Berichterstattungen zur Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch und zum Laboratoriums der Urkantone vor.

Vier Motionen, ein Postulat und eine Interpellation

Sechs parlamentarische Vorstösse werden behandelt. Es sind dies: die Motion von Christian Schuler (SVP, Erstfeld) zur «Änderung des Tourismusgesetzes – eine Tourismusregion für Uri!»; die Motion von Nora Sommer (SP/Grüne, Altdorf) zu «Reduktion von unnötiger Verpackung»; die Motion von Hansueli Gisler (SVP, Bürglen) zur «Unterstützung und Stärkung der familieninternen Kinderbetreuung (Selbstbetreuung) im Kanton Uri»; die Motion von Alois Brand (CVP/Mitte, Spiringen) zur «Anpassung der kantonalen Entschädigungssätze für landwirtschaftliches Kulturland bei Enteignungen»; das Postulat von Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) zu «Stromversorgungssicherheit – Gesamtenergiestrategie 2030 des Kantons Uri»; und die Interpellation von Martin Huser (SVP, Unterschächen) zu «Polizeikosten bei Demonstrationen».

