Kanton Uri IG überreicht Peition: 1199 Unterschriften gegen Maskenpflicht und Coronatests an Schulen Die IG «Eltern für SchülerInnen ohne Maske» hat fleissig Unterschriften gesammelt. Die Petition wurde dem Urner Finanzdirektor Urs Janett überwiesen. Gefordert wird eine Aufhebung von Coronamassnahmen an Urner Schulen. 02.04.2021, 09.56 Uhr

(AH). Die Interessengemeinschaft «Eltern für SchülerInnen ohne Maske» überreichte am Mittwoch eine Petition an Regierungsrat Urs Janett. Laut Mitteilung der IG haben 1199 Urnerinnen und Urner per Hand unterschrieben. «Der Schwerpunkt der Petition richtet sich gegen die angekündigte Massentestung zu Covid-19 an gesunden Urner SchülerInnen», schreibt die IG. «Sowie gegen die fortlaufende Maskenpflicht auf der Sekundarstufe I und im Kollegi Uri.»