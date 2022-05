IG Wiege der Schweiz schliesst sich mit neuen Partner zusammen

Kanton Uri IG Wiege der Schweiz schliesst sich mit neuem Partner zusammen Vier Tourismusorganisationen konnte die IG neu als strategische Partner gewinnen. Davon verspricht sie sich eine bessere Vermarktung ihres Angebots. 04.05.2022, 14.12 Uhr

«Als zugewandte Orte werden Städte, Länder und Herrschaften bezeichnet, die mit den eidgenössischen Orten in einer engen Bindung standen. Zugewandte Orte könnte man auch die neuen strategischen Partner nennen», heisst es in einer Mitteilung der IG Wiege der Schweiz. Zu diesen Partnern zählen der Verein Tourismusregion Klewenalp, Stoos-Muotatal Tourismus, die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) und die Schweizerische Südostbahn AG (SOB).

Von links: Maurus Stöckli mit Karin Gaiser (Verein Tourismusregion Klewenalp), Sandro Widmer (Stoos-Muotatal Tourismus), Reto Ebnöther (Schweizerische Südostbahn AG) und Werner Lüönd (SGV). Bild: PD

«Wir freuen uns, dass wir mit diesen Partnerschaften die Reichweite erhöhen können und noch näher bei den Gästen sind», wird Maurus Stöckli, Gesamtprojektleiter der «Wiege der Schweiz», in der Mitteilung zitiert. Die Tourismusorganisationen Uri Tourismus, Schwyz Tourismus und Erlebnisregion Mythen haben sich 2019 zu dieser IG zusammengeschlossen. Es handelt sich um ein Projekt der Neuen Regionalpolitik des Bundes.

Die Zusammenarbeit mit den neuen Partnern betreffe insbesondere das Marketing. So sei zum Beispiel bereits ein doppelseitiger Bericht zum Weg der Schweiz im Kundenmagazin «Essenz» der SOB erschienen, und der Faltflyer «Wiege der Schweiz» wurde in derselben Ausgabe als Beilage integriert. Ausserdem erhielt die IG Zugang zum digitalen Marktplatz der SOB. «Die Gäste schätzen, dass überregionale Angebote in unserem Webshop destinationsunabhängig buchbar sind», lässt sich Reto Ebnöther, Leiter Marketing und Vertrieb der Südostbahn, wiedergeben. Die Südostbahn bringt die Gäste mit dem «Treno Gottardo» in die Region der IG.

Historische Orte per Schiff entdecken

«Die frühe Entstehungsgeschichte der Schweiz und insbesondere deren Mythen spielen sich rund um den Vierwaldstättersee ab. Diese einzigartige Naturarena erschliessen die Schiffe der SGV: vom mediterranen Klima in Gersau bis zur dramatischen Fjordlandschaft am Urnersee unterhalb des Rütlis», heisst es weiter. «Wir sind der natürliche Partner der ‹Wiege der Schweiz›, hat doch allein schon der Name des Sees seinen Ursprung in den historischen vier Waldstätten», wird Werner Lüönd, Leiter Marketing und Sales der SGV, zitiert.

Schliesslich möchte die IG das touristische Angebot gemeinsam mit dem Verein Tourismusregion Klewenalp und Stoos-Muotatal Tourismus gezielt fördern und vermarkten. Gemeinsame Marketingaktivitäten im Online- und Offline-Bereich würden noch dieses Jahr folgen. (lur)