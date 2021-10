Kanton Uri - Freiheit aber weniger Luxus: Wieso ein Urner Paar in den Campervan zieht

«Ferien mit einem Wohnwagen oder Wohn-Motorwagen zu machen, hat sicherlich zugenommen», sagt Hans Furrer, stellvertretender Leiter des Amts für Strassen- und Schiffsverkehr (ASSV) Uri. In den Zahlen schlage sich das jedoch nicht eindeutig nieder. Denn nicht alle Accessoires im und am Auto sind prüfungspflichtig. So etwa die beliebten Dachzelte, für die lediglich ein Dachträger gebraucht wird. «In grösseren Autos übernachten viele auch auf den umgeklappten Sitzen», so Furrer. «Sobald jedoch das Fahrzeug derart umgebaut wird, dass es nicht mehr dem ursprünglichen Verwendungszweck entspricht, muss es durch die Motorfahrzeugkontrolle abgenommen werden.»

Hans Furrer macht ein Beispiel: «Ein VW-Bus ist in der Regel ein Personenwagen mit Sitzreihen. Sobald man diese rausnimmt und etwas anderes einbaut, braucht das eine Prüfung.» Kurz: Ein Umbau zum Campervan ist bewilligungspflichtig. Dies nicht zuletzt auch wegen der Versicherung. «Ein Umbau kann auf das Fahrverhalten Auswirkungen haben. Wenn etwas bei einem Unfall nicht hält, könnte die Versicherung Regress machen.»

Was bei Umbauten oft unterschätzt werde, sei das Gewicht. Manche umgebauten Fahrzeuge würden schon ohne Personen, Gepäck und Vorrat nahe an das maximale Gewicht herankommen, so der stv. Amtsleiter. Mit Spanplatten, Gasflaschen und Wassertanks komme rasch einiges zusammen, was schnell die zulässige Tragfähigkeit eines Fahrzeugchassis überschreiten könne. Hans Furrer rät deshalb, bei Umbauprojekten frühzeitig mit dem ASSV Rücksprache zu nehmen.