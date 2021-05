Kanton Uri Im Gotthardtunnel neunmal überholt: Rumänischer Raser behauptet, er sei von einem anderen Auto verfolgt worden Er habe einen Wagen mit deutschen Nummernschildern abhängen wollen und habe daher im Tunnel mehrere Autos überholt, sagt ein Rumäne. Das glaubt ihm das Urner Obergericht zwar nicht ganz, reduziert aber trotzdem seine Strafe. Lucien Rahm 16.05.2021, 17.26 Uhr

Ganze neun Überholmanöver hat der damals 27-jährige Rumäne vollzogen, als er an einem Sommerabend vor vier Jahren Richtung Süden durch den Gotthardtunnel fuhr. Neunmal hat er sich somit auf die Gegenfahrbahn begeben, dabei die doppelte Sicherheitslinie überfahren und das Überholverbot missachtet. Durch sein «mehrfaches waghalsiges Überholen» hat der Mann, der mit seiner neunköpfigen Familie in England lebt, gegen den sogenannten Raserartikel verstossen. Entsprechend hoch fiel die Strafe für den Mann aus: Das Landgericht Ursern verurteilte ihn zu zwei Jahren bedingter Haft bei einer zweijährigen Probezeit. Nebst Verfahrenskosten von 4320 Franken verpflichtete das Gericht ihn auch zur Zahlung einer Busse von 6000 Franken.

Ein Fahrer überholt im Gotthardtunnel. Auch ihn haben die Kameras der Kantonspolizei Uri erwischt. Symboldbild: Kantonspolizei Uri

Eine zu hohe Strafe, fand der Mann – und meldete gegen das Urteil Berufung an. Über seinen Pflichtverteidiger liess er die Höhe der Busse sowie die Dauer der Haft kritisieren. Die Beweggründe für seine Überholmanöver – diese sind alle auf Überwachungsvideos festgehalten und somit unbestritten – seien von der Vorinstanz nicht ausreichend berücksichtigt worden. In der polizeilichen Befragung am Tag nach seiner risikoreichen Fahrt sagte der Rumäne aus, er sei von einem Auto mit deutschem Kennzeichen verfolgt worden. Der deutsche Wagen, in dem sich drei Personen befunden haben sollen, habe ihn irgendwann vor dem Gotthardtunnel überholen wollen, als er selber noch am Überholen gewesen sei. Er habe daher nicht sofort auf die rechte Spur wechseln, das deutsche Auto ihn nicht auf Anhieb passieren können. Das habe dann zu Ärger bei dessen Insassen geführt, wird der Mann im Obergerichtsurteil wiedergegeben.

Angst vor drei Insassen in anderem Auto

Zunächst habe ihn das andere Auto dann ausgebremst, danach habe es ihn verfolgt. Der Beschuldigte habe es mit der Angst zu tun bekommen – insbesondere, weil er alleine war und in der linken Körperhälfte halb gelähmt sei. «Wegen der Titanplatte in der Wirbelsäule sei es gefährlich, wenn ihm einer eins haue», heisst es im Urteil. Weil er seine Verfolger habe loswerden wollen, habe er im Tunnel die anderen Autos überholt.

Zwar zweifelt das Obergericht grundsätzlich nicht daran, dass es zum Vorfall gekommen ist, den der Rumäne beschrieb. Seine Ausführungen seien «stimmig und durchaus glaubhaft». Aber die Oberrichter finden zugleich auch, dass der Vorfall als Grund für die Überholmanöver «doch eher konstruiert» scheine. Für eine kürzere Haftstrafe sehen sie daher keinen Grund. Die bedingten 24 Monate Haft halten sie für angemessen.

Landgericht berechnet Busse auf falscher Grundlage

Nicht in Ordnung finden die Oberrichter hingegen die 6000 Franken Busse, welche das Urschner Landgericht erlassen hat. Es sei bei der Berechnung nämlich von einem Missverständnis ausgegangen. Der Beschuldigte habe in der Befragung angegeben, er verdiene monatlich 900 britische Pfund. Das Urschner Gericht – in der Meinung, mit einem solch tiefen Monatslohn lasse sich keine so grosse Familie ernähren, selbst wenn der Lohn der Ehefrau hinzugezählt würde – entschied, es müsse sich hierbei um den Wochenlohn des Mannes handeln, und legte die Busse demgemäss fest.

Dies tat das Landgericht, «ohne selbst entsprechende Beweiserhebungen vorzunehmen», kritisieren die Oberrichter. «Angesichts der fehlenden höheren Ausbildung des Beschuldigten und dessen Arbeit im Tieflohnsegment als Essensauslieferer ist das von der Vorinstanz angenommene Einkommen unrealistisch.» Das Obergericht reduziert die Busse daher auf 1800 Franken. Bezahlt der Mann diese nicht, müsste er stattdessen zwei Monate ins Gefängnis. Diese zwei Monate ziehen die Oberrichter von der Haftstrafe ab, womit sie den Rumänen zu 22 Monaten bedingter Haft verurteilen.

Kantonskasse trägt einen Viertel der Kosten

Durch seinen Teilerfolg vor dem Obergericht bleibt dem Mann nun ein Viertel der Verfahrenskosten aus der Berufungsverhandlung erspart, welche der Kanton Uri übernimmt. Zu bezahlen hat er somit noch 1820 Franken – nebst den 4320 Franken aus dem Verfahren vor erster Instanz. Weil die Kantonskasse auch die Kosten für den amtlichen Verteidiger des Mannes übernimmt, bis seine Einkommenssituation eine Rückzahlung erlaubt, hat sich der Gang ans Obergericht für ihn zumindest finanziell gelohnt. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.