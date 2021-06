Kanton Uri Im neuen Image-Magazin geht's um Naturschutz Die neueste Ausgabe des Urner Magazins wartet mit einem spannenden und erfrischenden Themenmix auf. Urs Hanhart 17.06.2021, 15.07 Uhr

Die neueste Ausgabe des Magazins Image wurde an einer Vernissage auf dem Weingut Rosenberg vorgestellt. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 16. Juni 2021)

Für die Präsentation von Magazin Nummer 34 haben die Verantwortlichen einen speziellen Ort gewählt. Die Vorstellung der noch druckfrischen Ausgabe des «Image», herausgegeben von der Tinto AG, fand nämlich im Weingut zum Rosenberg in Altdorf statt. Und dies aus gutem Grund, dreht sich doch die Titelgeschichte «Zuhause bei den Mauereidechsen» um Natursteinmauern, die für ganz viele Insekten, Reptilien und Pflanzen einen wichtigen Lebensraum bieten. Solche – wie es der Name schon sagt – ausschliesslich aus naturbelassenem Material bestehenden Mauern gibt es im Gebiet Rosenberg ganz viele.

«Die Titelseite von ‹Image 34› kommt fast schon etwas verwunschen daher. Der knorrige Efeu auf der groben Steinmauer gehört aber nicht zu einem Märchenschloss», sagte Redaktorin Dori Tarelli-Blunschi an der Vernissage, und sie fügte noch an: «Es sind durchaus auch grosse und globale Themen, die sich hinter diesem märchenhaften Titelbild verstecken. Für spannenden und bunt bebilderten Lesestoff im Sommer ist also gesorgt.» Was hat der Klimawandel im Kanton Uri mit Naturgefahren zu tun? Wie steht es um unsere Luftqualität? Was unternimmt das grösste Urner Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit? Warum führt die Digitalisierung zu mehr Energieeffizienz? Und leben wir wirklich in einer verkehrten Finanzwelt? Auf solche Fragen versucht das Magazin eine Antwort zu geben. Ausserdem gibt es Jubiläumsgeschichten über die Gebäudetechnikfirma Bissig Zurfluh AG und die Kantonsbibliothek Uri. Auch das 400-jährige Bestehen der Gemeinde Isenthal wird thematisiert.

Eine Visitenkarte für Uri

Regierungsrat Daniel Furrer gratulierte den «Image»-Macherinnen und «Image»-Machern zu ihrem neuesten Werk. Er betonte: «Auch wer seit jeher im Kanton Uri lebt und sich hier bestens auskennt, erfährt mit «Image» immer wieder Überraschendes zu wichtigen Themen, erkennt Hintergründe, macht Bekanntschaft mit neuen Gesichtern und erhält Antworten auf interessante Fragen. Dieses Magazin ist eine eigentliche Visitenkarte für Uri.» Seit 17 Jahren sei «Image» eine bewährte Plattform für kleine und grosse Urner Firmen sowie private und öffentliche Institutionen, um sich mit aktuellen Projekten zu zeigen. Der Justizdirektor nahm auch Bezug auf die Titelstory. Dazu sagte er: «Natursteinmauern sind weit mehr als Grenzmarkierungen. Sie sind historische Zeitzeugen, strukturieren die Landschaft und prägen das Ortsbild.» Zu den Aufgaben von Furrer gehört unter anderem der Natur- und Landschaftsschutz. «Ich freue mich deshalb sehr, dass die Titelseite des neuen ‹Image› ein Bild einer Naturschutzmauer prägt», so Furrer.

Dieses Thema wurde von George Eich, Vorsteher des Amtes für Raumentwicklung, in einem Kurzvortrag noch etwas vertieft. Er wies darauf hin, dass das uralte Handwerk des Trockenmauerbaus beziehungsweise das entsprechende Know-how immer mehr verloren gehe. Das sei einer der Gründe, weshalb Natursteinmauern oftmals nicht mehr saniert, sondern durch Beton- oder grobblockige Steinmauern ersetzt würden. Vor über 20 Jahren wurde im Kanton Uri ein Projekt zur Sanierung von Trockenmauern lanciert. Mittlerweile sind in Altdorf, Bürglen, Erstfeld und Silenen entsprechende Vorhaben umgesetzt worden. «Durch dieses Projekt ist der Kanton Uri schweizweit zu einem Vorbild geworden», erklärte Eich.

Hinweis: Alle Urnerinnen und Urner erhalten das 34. «Image» direkt in ihren Briefkasten geliefert.