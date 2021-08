Uri blickt auf eine erfolgreiche Impfaktion zurück

Kanton Uri Zum Piks ohne Voranmeldung: Erfolgreiche Urner Impfaktion soll wiederholt werden Viele Urnerinnen und Urner nutzten die Gelegenheit, sich spontan im Zeughaus in Altdorf impfen zu lassen. Die Aktion soll erneut stattfinden. 17.08.2021, 13.49 Uhr

Von Donnerstag bis Samstag, 12. bis 14. August, fanden während jeweils vier Stunden am Nachmittag Impfungen ohne Voranmeldung im Zeughaus Altdorf statt. Diese Möglichkeit zur Erstimpfung wurde von 168 Personen rege genutzt, wie der Urner Corona-Sonderstab mitteilt. Im Durchschnitt liess sich somit rund alle vier Minuten eine Person impfen, was die Erwartungen der Organisatorinnen und Organisatoren übertraf.

Der Sonderstab Covid-19 und das Kantonsspital Uri beabsichtigen nun, die Aktion am 27. und 28. August 2021 zu wiederholen. Details dazu werden Ende dieser Woche auf www.ur.ch/impfen veröffentlicht.

Für Vereine oder Betriebe: Impfanmeldung auch gruppenweise möglich

Die Impfung schützt gegen schwere Verläufe der Corona-Infektion, so der Sonderstab. Anmeldungen im Impfzentrum seien auch gruppenweise möglich. So können sich beispielsweise Urner Betriebe und Vereine als Gruppe Termine im Impfzentrum reservieren, damit sich Mitarbeitende oder Vereinsmitglieder reihenweise impfen lassen können.

Interessierte Betriebe und Vereine sind gebeten, sich telefonisch im Impfzentrum des Kantonsspitals unter 041 875 50 70 zu melden und die Termine zu vereinbaren. Auch steht das Online-Impfportal www.ur.ch/impfen allen Urnerinnen und Urnern zur Anmeldung offen.

Fallzahlen in Uri steigen weiter an

In den letzten Tagen sind die Fallzahlen im Kanton Uri wiederum angestiegen, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Kanton Uri sind 41 aktive Corona-Infektionen bekannt, 79 Kontaktpersonen seien in Quarantäne. Derzeit ist niemand hospitalisiert. (RIN)