Kanton Uri In Altdorf können Experimentierfreudige Technik spielerisch kennen lernen An der Veranstaltung Makerspace in der Kantonsbibliothek Uri können Kinder und Jugendliche an einem Parcours den Umgang mit Robotik üben. Christina Nanz 15.10.2021, 14.03 Uhr

Das Ziel des diesjährigen Makerspace ist die Auseinandersetzung mit Robotik. Dafür stellen die Kantonsbibliothek Uri und die Ludothek Altdorf in den umgebauten Räumlichkeiten der Kantonsbibliothek einen Parcours mit verschiedenen Posten auf. Diesen können junge Experimentierfreudige von 6 bis 12 Jahren am Mittwoch, 20. Oktober, am Nachmittag absolvieren.

Kinder können sich an der Veranstaltung Makerspace spielerisch mit Robotik auseinandersetzen. Bild: PD

Ältere Jugendliche ab 13 Jahren haben die Möglichkeit, Virtual-Reality-Brillen auszuprobieren. Laut Mitteilung der Veranstalter gelte für Jugendliche ab 12 bis und mit 15 Jahren die Maskenpflicht, erwachsene Begleitpersonen müssen ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen.

Hinweis: Der Makerspace findet am Mittwoch, 20. Oktober 2021, zwischen 14 und 17 Uhr in der Kantonsbibliothek Uri im Multifunktionsraum statt.

Covidbedingt ist eine Anmeldung für einen der folgenden drei Zyklen nötig: 1. Zyklus von 14–15 Uhr, 2. Zyklus von 15–16 Uhr oder 3. Zyklus von 16–17 Uhr.

Pro Zyklus sind 15 Teilnehmende möglich. Anmeldung bis Montagabend, 18. Oktober, an kantonsbibliothek@ur.ch oder 041 875 22 21.