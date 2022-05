Pop-up-Laden in Altdorf geht in zweite Runde

Kanton Uri In Altdorf poppt wieder ein Laden auf Das Konzept des Pop-up-Stores in leerstehenden Lokalen wird weiterverfolgt. Im Mai gibt's die zweite Ausgabe. Florian Arnold Jetzt kommentieren 02.05.2022, 16.10 Uhr

Wer in Altdorf eine Fläche für ein Geschäft sucht, hat leichtes Spiel. Die Erdgeschosse von mehreren Gebäuden im Dorfkern stehen leer. Diesem Umstand wollte die Gemeinde entgegenwirken. Mit dem Ziel, wieder etwas mehr Leben ins Dorf zu bringen, wurde im vergangenen Herbst vom «Gewerbecoach» ein Pilotversuch gestartet. Im Gebäude der UBS wurde für sechs Wochen der Pop-up-Laden Hit und Hiä geöffnet. Dort konnten verschiedene Urner ihre einheimischen Produkte anbieten. Diese reichten von Postkarten über Holzspielzeug bis zu handgefertigten Schalen und Dekoration. An Weihnachten wurde die Geschäftsfläche wieder geräumt. Die Räumlichkeiten konnten zu sehr günstigen Konditionen verwendet werden.

Der erste Pop-up-Store bot sehr grosse Vielfalt an Urner Produkten. Bild: PD

An der Tellsgasse geht's weiter

Wie die «Urner Zeitung» auf Anfrage erfuhr, macht nun der Pop-up-Laden zum zweiten Mal auf: diesmal an der Tellsgasse 10 im Gebäude der Credit-Suisse-Filiale. Eröffnung ist am 14. Mai. Die Projektgruppe rund um Sara Fedier zog somit ein positives Fazit von der ersten Ausgabe. «Die Ziele sind, die leeren Lokale mit Leben zu füllen, auf die Bedeutung der lokalen Geschäfte hinzuweisen, den Einkaufsstandort Altdorf zu fördern und das Gesamtbild vom Dorfleben in Altdorf attraktiver zu machen», erklärt die Projektleiterin. «Daneben erhalten die Urner Produzentinnen und Produzenten eine Plattform für den physischen Verkauf vor Ort.» Den erklärten Zielen sei man somit einen grossen Schritt näher gekommen. Doch wie sieht es auf der wirtschaftlichen Seite aus?

«Mit unserem Ziel, viele Produzenten einzubinden und nicht zu hohe Kommissionen zu verlangen, ist es schwierig, die Arbeitszeit kostendeckend zu bewältigen», räumt Sara Fedier ein. Die Urner Produkte erreichten während der sechs Wochen zwar gute Umsätze. Doch laut ihr funktioniert das Konzept nur dank viel Fronarbeit im Laden. «Wie aufwendig so ein Betrieb ist, zeigte sich erst in der Praxis», erinnert sie sich. Je mehr Produzenten involviert seien, desto mehr gebe es im Vorhinein zu tun. Keine einfache Aufgabe also, die Mitarbeitenden für das Projekt zu gewinnen. Schwierig sei es zudem, die Vermieter vom Konzept zu überzeugen, da diese lieber darauf spekulierten, die leerstehende Fläche zu üblichen Konditionen zu vergeben.

20 Freiwillige und 40 Produzenten

Trotzdem wurde man nun fündig, was das Lokal betrifft – aber auch die Mitarbeitenden. «Für die zweite Durchführung haben wir rund 20 Personen gefunden, die bereit sind, ohne Lohn im Laden zu arbeiten.» Darunter befinden sich einige, die ihre eigenen Produkte anbieten, aber auch andere Interessierte und Engagierte: «Diese haben einfach Freude an der Arbeit und dem Kontakt mit den Leuten. Und ihnen gefallen die Produkte.»

Einen regelrechten Ansturm verzeichnete man bei den Produzenten. Über 45 werden ihre Produkte im neuen Pop-up-Laden verkaufen können. «Stoff & Stil, Text & Textil» lautet diesmal das übergeordnete Thema. Als Partner dafür konnte das Lehratelier Uri gewonnen werden. Vor Ort werden zudem Nähworkshops angeboten vom Nähatelier Bulgheroni/Herger und Bobina d’Oro. Zudem wird sich das Urner Wollhandwerk präsentieren. Auch die Stiftung Behindertenbetriebe Uri wird mit dabei sein.

Für den Pop-up-Laden wurde eine neue Kollektion entworfen. Stefanie Wermelinger setzt eine Bluse davon in Szene. Bild: PD

Das Projektteam ist sehr gespannt, wie die zweite Ausgabe ausfallen wird. Denn diesmal fällt ein wichtiger Erfolgsfaktor weg: das Vorweihnachtsgeschäft. «Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass die Urner Produkte ihre Plattform brauchen», sagt Sara Fedier. «Toll ist, dass sehr viele Leute von diesem Projekt profitieren können. Niemand macht zwar den extremen Gewinn, aber jeder kommt ein bisschen vorwärts, für die Produkte und die Produzenten gibt es Publizität und auch der Altdorfer Dorflandschaft hilft das Projekt. So kann der Pop-up-Laden ein Türöffner sein.» Die Verantwortlichen sind somit festen Willens, auch nach der zweiten Ausführung weiterzumachen. Dazu sollten aber die Strukturen verändert werden. Wie Sara Fedier verrät, soll ein Verein gegründet werden, der die Trägerschaft sicherstellt.

