Kanton Uri Indisches Musikfestival mit weltbekannten Künstlern Am Festival mit klassischer indischer Musik in Seelisberg nehmen Musiker mit Weltformat teil und vermitteln einen Zugang in eine andere Welt. Christoph Näpflin 24.10.2022, 15.58 Uhr

Otto Odermatt organisiert das indische Musikfestival bereits zum vierten Mal. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 23. Oktober 2022)

Bereits zum vierten Mal organisiert Otto Odermatt am kommenden Wochenende im grossen Saal des ehemaligen Hotels Sonnenberg in Seelisberg ein Festival mit indischer klassischer Musik. Die erste Ausgabe fand anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums von Seelisberg Tourismus vor bald zehn Jahren statt. «Viele positive Rückmeldungen von Zuhörerinnen und Zuhörern, welche Konzerte besucht haben, motivieren mich, weitere Festivals in dieser Art in Seelisberg zu organisieren», erklärt Otto Odermatt.

Dabei ist dem in Stans geborenen ehemaligen Lehrer bewusst, dass die indische Musik für viele scheinbar fremd ist. «Den Zugang zur indischen Musik zu finden, ist vergleichbar mit dem Seelisberger Käse. Ich kann noch so viel von diesem Käse schwärmen, am besten ist es, in ein Stück Käse zu beissen oder eben ein indisches Konzert zu besuchen. Erst mit der eigenen Erfahrung kann man sagen, was diese Musik ist und ob sie einem gefällt oder nicht. Nicht nur beim Käse, auch bei der Musik haben wir ganz unterschiedliche Geschmäcker», ist der Festivalorganisator überzeugt.

Die klassische indische Musik beschreibt die Naturgesetze, welche jeder Mensch bereits in sich trägt. «Der laut angeschlagene Ton verflüchtigt sich in der Stille der Unendlichkeit. Am besten schliesst man die Augen und lässt die Klänge im Innern auf sich wirken», empfiehlt Otto Odermatt den Festivalbesuchern.

Musikanten von Weltformat treten am Festival auf

Am kommenden Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils abends um 20 Uhr sowie am Samstag- und Sonntagvormittag um 11 Uhr treten anlässlich des vierten klassischen indischen Musikfestivals in Seelisberg verschiedene Künstler mit den typisch indischen Instrumenten auf wie der Sitar oder dem Tabla. Aber auch Tanz und Gesang gehören zum Programm. «Die Sängerin Silpi Paul aus dem indischen Kolkata erhielt zahlreiche Auszeichnungen der indischen Regierung und tritt am Freitagabend und am Samstagmorgen am Festival auf. Ebenso der weltbekannte Sitarspieler Kushal Das», erzählt Otto Odermatt voller Stolz. Beim letzten Festival war sogar der indische Botschafter in der Schweiz zu Besuch und lobte den Festivalgedanken rund um die indische Musik.

Otto Odermatt wagt einen Vergleich der indischen Musik mit Alphornklängen und Naturjutz. «Bei beiden Musikstilen stehen die Naturgesetze im Mittelpunkt. Ich würde sogar sagen, beide Töne sind himmlisch und haben auf uns eine sehr tiefe emotionale Wirkung», zieht der Festivalleiter eine Parallele zu den beiden Musikrichtungen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Eintrittsbillette zu 25 Franken sind direkt vor Ort am Eingang erhältlich.