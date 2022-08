Kanton Uri Jetzt ist der Tunnel zur Alplen-Alp offiziell eröffnet Fast 3 Millionen Franken hat der 300 Meter lange Tunnel gekostet. Am Einweihungsfest erklärten die Verantwortlichen, mit welchen Schwierigkeiten sie beim Bau konfrontiert waren. Georg Epp 22.08.2022, 15.00 Uhr

Das Durchschreiten des Tunnels gehörte zur Einweihungsfeier. Bild: Georg Epp (Unterschächen, 21. August 2022)

Seit Sonntag ist die Urner Alp Alpen definitiv mit einem Tunnel erschlossen. Nun sind auch die Abschlussarbeiten wie Licht und andere Details fertiggestellt. Am vergangenen Sonntag freute sich die Hirteverwaltung Fiseten-Alplen, den Tunnel feierlich einzuweihen. Am unteren Tunnelportal begrüsste Toni Kempf-Arnold, Verwalter der Hirteverwaltung Fiseten-Alplen, rund 60 geladene Gäste zum Apéro.

Nach der Tunneldurchschreitung startete am oberen Tunnelportal die eigentliche Einweihungsfeier. Projektleiter Josef Walker vom Ingenieurbüro Duwaplan GmbH erläuterte Details zum Tunnel: Er ist 300 Meter lang, 3,5 Meter breit, 4 Meter hoch und hat ein Gefälle von 13 Prozent. Das Ausbruchmaterial, rund 6000 Kubikmeter konnte vor dem Tunnelportal deponiert werden. Josef Walker bestätigte, dass alle Beteiligten, auch alle Ämter, am gleichen Strick zogen und sehr gute Zusammenarbeit leisteten. Ein besonderes Lob gab es für die Gasser Felstechnik AG für die sehr speditive und optimale Ausführung. Walker betonte, dass auch in finanzieller Hinsicht eine Punktlandung realisiert wurde und das Bauvorhaben im Kostenrahmen blieb.

Im Bild von links das Tunnelportal der Felsenweg und in der Mitte der Felsabbruch. Bild: Georg Epp (Unterschächen, 21. August 2022)

Die Korporation ist froh über den Erhalt der Alp

Der Urner Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind überbrachte die Grüsse der Regierung. Er gratulierte zum vorbildlichen Bauwerk und sagte:

«Wir brauchen solche Leute, die motiviert und engagiert ein Ziel verfolgen.»

Auch Kurt Schuler, Präsident der Korporation Uri freute sich, dass mit der Tunnellösung die wunderschöne Alp erhalten werden konnte.

Pastoralassistent Walter Arnold freute sich, das Tunnel unter den Machtschutz Gottes zu stellen. In kurzem Memento gedachte man der zwei Bauarbeiter, die beim Felssturz ihr Leben lassen mussten. Unter anderem meinte er: «Für die Bewirtschafter der Alp Alplen lohnte es sich, das ‹Licht am Ende des Tunnels› abzuwarten». Mit dem Betruf von Nadia Sutter und Ländlermusik wurde die Einweihungsfeier auch musikalisch umrahmt. Ein feines Mittagessen bei der Älplerfamilie Sutter rundete die gelungene Einweihungsfeier ab. Die Freude bei der Älplerfamilie, bei der Hirteverwaltung und allen Beteiligten ist gross, die Alp Alplen wieder erschlossen zu haben. Die Hirteverwaltung Fiseten- Alplen bedankt sich nochmals bei allen Geldgebern für die wohlwollende Unterstützung.

Pastoralassistent Walter Arnold freute sich, den Tunnel unter den Machtschutz Gottes zu stellen. Bild: Georg Epp (Unterschächen, 21. August 2022)

Bisher gab es lediglich Zugang über einen Wanderweg oder via Seilbahn

Seit dem tragischen Felssturz im Oktober 2017 mit zwei tödlich verunglückten Bauarbeitern war der Felsenweg der Alp Alplen verschüttet und aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Zufahrt zur Alp Alplen erfolgte über das Muota- und Bisistal, liegt aber auf Gemeindegebiet Unterschächen. Direkt von Uri aus war die Alp Alplen nur über einen Bergwanderweg vom Klausenpass über die «Ruosalpler Chulm» (2178 Meter über Meer) erreichbar. Die Alp besteht aus Unterstafel und Oberstafel, wobei der Oberstafel Hauptbetrieb ist. Alplen bildet den hintersten Talkessel im Einzugsgebiet der Muota und geht hinauf bis zu den Schächentaler Windgällen. Die beiden Korporationsbürgergemeinden Spiringen und Unterschächen teilen sich das Nutzungsrecht der Alp.

Die Alp Alplen gilt als eine bedeutende Rinder- und Schafalp, sie wird mit 230 Stück Jungvieh, 15 Kühen, 20 Milchziegen und 1100 Schafen bestossen. In der Not wurde ab 2018 eine mobile Transportseilbahn eingerichtet, um die Verbindung Unterstafel-Oberstafel herzustellen, aber eine dauerhafte Lösung war dies nicht. Die Hirteverwaltung Fiseten-Alplen (KBG Unterschächen und Spiringen) wurde sofort aktiv und suchte nach Lösungen, um das Gebiet wieder zu erschliessen. Nach eingehender Prüfung unter Berücksichtigung der Natur- und Landschaftsverträglichkeit entschied man sich für einen 300 Meter langen Tunnel und gegen die Varianten «Alpweg Chäsnössli-Brätt-Alplen», «Alpweg Vorläubli- Grossboden-Tanzplätz», aber auch gegen eine definitive Seilbahnlösung, um die Abbruchstelle zu umgehen.

Sie freuten sich besonders über die Tunneleinweihung (von links): Josef Walker, Dominik Arnold, Kurt Schuler, Thomas Aschwanden, Urban Camenzind, Walter Arnold, Toni Kempf, Alois Ulrich und Kaspar Bissig. Bild: Georg Epp (Unterschächen, 21. August 2022)

Tunnel kostete fast 3 Millionen Franken

Mit einem Kostenvoranschlag von 2,8 Millionen Franken war es zwar die teuerste, aber langfristig mit Unterhaltskosten einberechnet, die beste und doch die günstigste Lösung. Ein geologisches Gutachten bestätigte die Machbarkeit des Vorhabens und die Urner Regierung mit damaligem Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind an der Spitze unterstützte das Vorhaben zuhanden des Landrates. Vorteile eines Tunnels seien die kurze Bauzeit und die geringen Auswirkungen auf Natur und Landschaft, ausserdem seien die Unterhaltskosten eher tief, hiess es.

Nach der Zusicherung der finanziellen Unterstützung durch Volkswirtschafts- und Sicherheitsdirektion sowie Korporation Uri, Schweizer Berghilfe und Stiftung Suana konnte das Bauvorhaben im Sommer 2021 realisiert werden. Nach der späten Schneeschmelze konnte erst Mitte Juni 2021, vier Wochen später als geplant, das Bauvorhaben durch die Firma Gasser Felstechnik gestartet werden. Nach gut drei Monaten Bauzeit freute man sich, am 15. September 2021, der Durchstich zum Oberstafel gebührend zu feiern. Der Tunnelbau verlief plangemäss ohne grössere Komplikationen und auch ohne Unfälle.