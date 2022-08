Kanton Uri Jetzt wird wieder getanzt Die Gymnastik- sowie Tanzkurse in Altdorf und Erstfeld starten wieder. Als Abschluss des Tanzjahres ist wiederum eine Aufführung geplant. 23.08.2022, 18.28 Uhr

Das Tanzmeeting findet jeweils auf der Bühne des Theaters Uri statt. Bild: PD

Ende August starten die neue J&S-Kurse im Sportfach Gymnastik sowie Tanz in Altdorf und Erstfeld, wie die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung schreiben. Der Kursinhalt umfasse Jazztanz, Hip-Hop, Haltungsschulung, Tanztechnik, Gymnastik und Fitness.

Die Kurse in Altdorf finden jede Woche am Freitag im Prüfungsraum der Kantonalen Mittelschule Uri (oberster Stock) oder in der Aula des Schulhauses St.Karl statt. Die Kurse sind für alle Kinder und Jugendlichen von 5 bis 20 Jahren gratis. In Erstfeld tanzen die Jugendlichen ab der vierten Klasse bis 20 je nach Jahrgang am Dienstag oder Donnerstag.

Auch 2023 soll ein Tanzmeeting stattfinden. Bild: PD

Die Anmeldung erfolgt online, die Anmeldefrist läuft noch bis Donnerstag für die Kurse in Altdorf und bis am Montag für jene in Erstfeld, dies jeweils bis um 18 Uhr. In Altdorf werden die Anmeldungen bei Bedarf auch vor Ort entgegengenommen, und zwar am Freitag um 18 Uhr auf dem Parkplatz des Kollegi Uri. Als Abschluss des Tanzjahres ist im Juni 2023 eine Aufführung, das Tanzmeeting, geplant. (zgc)

Das Anmeldeformular gibt es online unter www.tanzmeeting-uri.ch. Für Fragen bezüglich der Kurse in Altdorf steht Muriel Pianezzi unter 079 791 09 01 zur Verfügung, in Erstfeld ist Jelena Epp die Ansprechperson (079 653 78 73).