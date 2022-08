Lehrabschlussprüfungen «Gring ache u seckle!» gelte auch in der Bildung: Junge Urner Berufsleute sind für ihr fleissiges Lernen belohnt worden In diesem Jahr schnitten Urnerinnen und Urner, welche ausserkantonale Berufsschulen besucht haben, an den Lehrabschlussprüfungen sehr erfolgreich ab. Regierungsrat Beat Jörg zieht Parallelen zur Sportwelt. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 20.08.2022, 19.31 Uhr

Bildungsdirektor Beat Jörg überreichte an den Lehrabschlussfeiern die Fähigkeitsausweise. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. August 2022)
Während der Festansprache wurden im Hintergrund Bilder von erfolgreichen Leichtathletinnen eingeblendet. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. August 2022)

Der Reigen der Lehrabschlussfeiern, wovon es im Kanton Uri jeweils deren fünf pro Jahr gibt, wurde am Samstag abgeschlossen. An zwei Feiern, die wie gewohnt im grossen Saal des Theaters Uri in Altdorf über die Bühne gingen, erhielten jene jungen Berufsleute ihre Fähigkeitszeugnisse, die während der Ausbildung ausserkantonale Berufsschulen besuchten.

Eröffnet wurde das Programm durch zwei musikalische Einlagen von Gitarrist Elia Aregger und Kontrabassist Marius Sommer. Yvonne Slongo, Vorsteherin des Amtes für Berufsbildung, wartete in ihrer Begrüssung mit erfreulichen Nachrichten auf. Sie wies darauf hin, dass in diesem Jahr 96,5 Prozent aller zu einer Lehrabschlussprüfung angetretener jungen Frauen und Männer erfolgreich waren, also bestehen konnten. 2021 lag dieser Wert noch bei 95,5 Prozent. «Der Gesamtnotendurchschnitt über alle Berufe beträgt genau gleich wie im Vorjahr 4,9 – ein Spitzenwert im schweizweiten Vergleich», verriet Slongo.

Der Fachkräftemangel als grosse Chance

Regierungsrat Beat Jörg liess sich in seiner Festansprache von der Leichtathletik-EM in München inspirieren, wo die Schweizer Delegation bekanntlich sehr erfolgreich auftreten konnte. Er brachte zum Teil recht kernige Zitate von bekannten Schweizer Athletinnen sowie Athleten und schlug einen Bogen zur Berufslehre. Unter anderem zitierte er den Spruch «Gring ache u seckle!», mit dem die ehemalige Spitzenläuferin Anita Weyermann 1987 für Furore sorgte. Dazu sagte der Bildungsdirektor:

«Nicht nur im Sport muss man für den Erfolg oft leiden, sondern auch in der Bildung.»

Die jungen Berufsleute hätten harte Lernarbeit geleistet – von Aufgabe zu Aufgabe, von Prüfung zu Prüfung, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr. «Sie haben sich laufend neues Wissen und Können angeeignet.» Jörg ermutigte die Absolventinnen und Absolventen dazu, im Leben hohe Ziele anzustreben. «Setzen Sie Ihr Wissen und Können ein: Zum einen für den eigenen Erfolg, zum anderem für das Wohl der ganzen Gesellschaft!»

Zum Schluss kam Jörg kurz auf den Fachkräftemangel zu sprechen. Er sagte, dass dieser für die Wirtschaft zwar eine grosse Herausforderung darstelle, für gute junge Berufsleute aber auch eine Chance sei. Und weiter:

«Sie sind begehrt auf dem Arbeitsmarkt und haben verstärkt die Möglichkeit, eine Stelle zu finden, die optimal zu den eigenen Ansprüchen, Stärken und Neigungen passt.»

