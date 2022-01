Uri: Altdorfer Start-up will Zahl der Kündigungen senken

Kanton Uri Jungunternehmer wollen Zahl der Kündigungen in Betrieben senken Das Start-up Moodtalk mit Sitz in Altdorf befindet sich mitten in der Produktlancierung. Seine Lösung soll vor allem im Bildungs- und Gesundheitswesen helfen, Kosten zu senken, die durch Fluktuationen entstehen. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Absenzen, Fluktuationen und Präsentismus – wenn sich Mitarbeitende trotz Krankheit am Arbeitsplatz einfinden – kosten Schweizer Unternehmen durchschnittlich 2000 Franken pro Jahr und Mitarbeitenden. «Präsentismus ist ein Phänomen, bei dem Arbeitnehmende zwar zur Arbeit erscheinen, aber nicht ihre volle Leistung erbringen können», sagt Cyrill Inderbitzin vom Urner Start-up Moodtalk.

Er und seine Mitstreiter Loris Niederberger und Jonas Purtschert haben sich zum Ziel gesetzt, diese Kosten mit ihrer Lösung zu senken. Ein wichtiger Grund für unvorhergesehene Kündigungen, die vermeidbar wären, sei die geistige Gesundheit und Belastbarkeit im Team. Er verrät: «Der grösste Hebel, um die mentale Gesundheit zu stärken, ist die Schaffung einer Vertrauenskultur. Psychologen sagen uns, dass wenn die Teammitglieder frühzeitig miteinander sprechen würden, man viele Probleme vermeiden könnte.»

Von links: Jonas Purtschert, Loris Niederberger und Cyrill Inderbitzin haben ein neues Start-up im Kanton Uri gegründet. Bild: PD

Leider sei das Thema mentale Gesundheit bei vielen Unternehmen noch mit einem Stigma versehen. «Man fürchtet negative Konsequenzen und spricht nicht darüber.» Viele Vorgesetzte böten dann nach Bauchgefühl «handgelismete» Lösungen an. Der Attinghauser verspricht:

«Die Lösung von Moodtalk ist nicht Handgelenk mal Pi, sondern evidenzbasiert.»

Die geistige Gesundheit betrifft jeden: «Auch ein Burn-out kann sehr unterschiedliche Formen annehmen und entspricht nicht einem einheitlichen Krankheitsbild.» Wichtig sei, dass die Ressourcen der Mitarbeitenden der Belastung bei der Arbeit gewachsen sind. Zu den Ressourcen zählen beispielsweise die Familie und Sport. Untersuchungen zeigten, dass sich durchschnittlich 45 von 100 Mitarbeitenden im sensiblen Bereich bewegen, wo Belastung und Ressourcen gerade ausgeglichen seien. 30 von 100 Mitarbeitende fallen in den kritischen Bereich.

Jungunternehmer wollen ab sofort durchstarten

Beim Angebot von Moodtalk handelt es sich um eine hybride Lösung, die sich aus einer digitalen Team-Plattform und zwischenmenschlichen Sitzungen zusammensetzt. «Die Web-Applikation können nebst Mitarbeitenden mit einem festen Arbeitsplatz beispielsweise auch Förster im Feld benutzen, um Themen für eine Teamdiskussion aufzubringen. Die Resultate werden anonym ausgewertet», so Inderbitzin. Zweitens erhalten alle Mitarbeitenden, die Moodtalk nutzen, Zugriff auf individuell auf sie abgestimmte Gesundheitsangebote. Inderbitzin:

«Wir erstellen keine Diagnose, sondern machen eine erste Triage.»

Entwickelt wurde das Angebot in Zusammenarbeit mit Professor Roland von Känel, der am Universitätsspital Zürich die Psychiatrie und psychosomatische Medizin leitet. «Auch Teams, die schon einen guten Austausch untereinander haben, können profitieren. Unser Angebot versteht sich als kontinuierlicher Prozess», sagt Inderbitzin. Die Firma wurde im Juni 2021 gegründet und befindet sich aktuell im Übergang von der Pilot- zur Lancierungsphase. Dass die drei Unternehmer auf den Standort Uri setzen, hat gute Gründe:

«Uri wird als Standort unterschätzt.»

Die Jungunternehmer erhielten unkomplizierte Hilfe durch die Wirtschaftsförderung Uri. Zudem sei eine besonders gute nationale Verkehrsanbindung vorhanden, besonders seit Inbetriebnahme des neuen Kantonsbahnhofes. Vor allem aber könne Uri mit einer guten Work-Life-Balance punkten: «Uri ist das Paradies für Sportaktivitäten, ob Wasser-, Winter- oder Wandersport. Wir stellen keine Mitarbeitenden ein, die noch nie in den Urner Bergen waren», sagt Inderbitzin mit einem Augenzwinkern.

Erste Berufserfahrung nützt Start-up-Gründern

Am Jungunternehmer-Dasein schätzen Inderbitzin und seine Mitstreiter drei Dinge: «Der grösste Motivator ist die Freiheit, seine Ideen umsetzen zu können. Zudem lernt man unglaublich viele spannende Leute kennen.» Gerade die Schweizer Start-up-Szene sei ausserordentlich gut vernetzt und mittlerweile fehle es auch nicht mehr am «Venturecapital», also dem zur Verfügung gestellten Risikokapital durch Investoren. «Natürlich steht auch ein Risiko dahinter. Deshalb empfehle ich Leuten, die mit dem Gedanken spielen, ein Start-up zu gründen, erst eigene Berufserfahrung zu sammeln.» Inderbitzin und Loris Niederberger hatten zuvor an der Universität St. Gallen studiert und kamen, wie könnte es anders sein, auf einer Wanderung in den Urner Bergen auf das Thema mentale Gesundheit zu sprechen. Inderbitzin sagt:

«Viele sprechen heute von ökologischer Nachhaltigkeit, doch uns geht es um die soziale Nachhaltigkeit.»

Niederberger war zuvor im HR einer Drohnenfirma tätig und Jonas Purtschert verfügt über Erfahrungen als Softwareentwickler.

Moodtalk zielt auf Branchen, die unter Druck stehen

Dass die heutige Generation die Arbeitsstelle häufiger wechselt als frühere, weil man nach neuen Herausforderungen sucht, sei zwar bekannt, so Inderbitzin. Das wolle man mit dem Angebot auch nicht aufhalten.

«Es geht um vermeidbare Kündigungen, die heute besonders in Branchen auftreten, die einem starken Transformationsdruck ausgesetzt sind.»

Zu nennen seien etwa das Gesundheits- und Bildungswesen aber auch die Medien. «Wir setzen bereits einen Schritt vor dem Gesetzgeber an und setzen starke Hebel gegen Fluktuationen oder Absenzen in Bewegung. Unternehmen, die sich angesprochen fühlen, sollen sich doch bei uns melden.»

