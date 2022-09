Kanton Uri Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer entwickeln in Uri ihre Ideen weiter Am Start-up-Weekend Uri haben junge Leute ihre Geschäftsideen zusammen mit Coaches analysieren können. Dabei lernten sie auch den Kanton besser kennen. 06.09.2022, 13.58 Uhr

Am Start-up-Weekend Uri haben vier Teams, bestehend aus angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern, vor kurzem ihre Geschäftsidee in einem inspirierenden Umfeld zwischen Co-Working-Space, Kajaktouren und Kulinarik weiterentwickelt. Der Anlass fand dabei rund um Altdorf statt. Ihre Geschäftsideen reichten von einer Algenmanufaktur für CO 2 -arme Produkte über ein Geschäftsmodell im Bereich alkoholfreier Getränke und einer Plattform für automatisierte Dienstleistungen bis hin zu datenbasierten Beratungsdienstleistungen.