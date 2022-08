Kampagnenorganisation platziert Plakat auf Teufelsbrücke

Kanton Uri Kampagnenorganisation platziert 20 Meter langes Plakat auf der Teufelsbrücke Um auf eine Zusammenarbeit zwischen Economiesuisse und dem Bauernverband aufmerksam zu machen, haben Aktivistinnen und Aktivisten in Andermatt kurzzeitig eine Botschaft platziert. 30.08.2022, 15.31 Uhr

Aktivistinnen und Aktivisten der Kampagnenorganisation Campax haben vergangene Woche vorübergehend ein 5 mal 20 Meter grosses Banner auf der Teufelsbrücke platziert, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt. Darauf sei der Teufel «im Dresscode der Economiesuisse» dabei, den Schweizer Landwirt in den Farben des Bauernverbandes mit Geld zu überschütten. Die Grafik ist angelehnt an das Wandbild des Urner Malers Heinrich Danioth, das über dem Tunneleingang bei der dritten Teufelsbrücke zu sehen ist.

Das Plakat auf der Teufelsbrücke. Bild: PD

Mit der Aktion wolle man darauf aufmerksam machen, dass sich der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse «seit Jahren mit Millionenbeträgen für die Interessen von Geldadel und Finanzlobby in die Politik» einbringe. «Im neuesten Hinterzimmer-Deal bildet Economiesuisse eine unheilige Allianz mit dem Bauernverband. Dabei hat Martin Ritter als Präsident des Verbandes die Interessen der Bauern – und vor allem der Bäuerinnen – an die Wirtschaft verkauft», schreiben die Aktivisten. Denn inhaltlich verbinde die beiden Verbände sehr wenig. In Themen wie dem Freihandel würden sie sich sogar diametral entgegenstehen.

Der Bauernverband fordere seine Mitglieder aktuell auf, aktiv für ein «Ja» zu den anstehenden Abstimmungen über die AHV-21-Reform zu werben. «Damit soll die Reform auf dem Land ins Trockene gebracht werden. Im Gegenzug wird die Wirtschaft bei der Massentierhaltungs-Initiative auf Linie gebracht.» Der «Kuhhandel» zwischen den Verbänden von Wirtschaft und Bauern, und die «Vermischung von völlig sachfremden Themen» führe zu einem Rentenabbau auf Kosten der Frauen und verhindere eine nachhaltigere und artgerechte Landwirtschaft, so Campax. (lur)