Kanton Uri Kantonsrechnung schliesst mit einem Minus von 8,2 Millionen Franken Erstmals seit 2005 resultiert ein Defizit. Dieses fällt jedoch deutlich tiefer aus als budgetiert. Markus Zwyssig 18.03.2021, 13.19 Uhr

Michael Bissig, Vorsteher des Amts für Finanzen, und Finanzdirektor Urs Janett werten das Ergebnis der Kantonsrechnung 2020 angesichts der erschwerten Umstände als positiv. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 18. März 2021)

Corona hat in der Kantonsrechnung deutliche Spuren hinterlassen und ist hauptverantwortlich für das Defizit von 8,2 Millionen Franken in der Kantonsrechnung 2020. Erstmals seit 2005 resultiert unter dem Strich denn auch eine negative Zahl. Die Bekämpfung der Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen haben die Rechnung mit rund 10 Millionen Franken belastet. Finanzdirektor Urs Janett und Michael Bissig, Vorsteher des Amts für Finanzen, zeigten am Donnerstag vor den Medien aber auch auf, dass die Zahlen trotzdem fast 6 Millionen Franken besser als budgetiert ausfallen. Und Janett gab sich überzeugt: «Wenn die Coronapandemie nicht gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich mit schwarzen Zahlen abgeschlossen.»