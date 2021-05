Kanton Uri Kein Fernunterricht: Urner Schüler sind in die Klassenzimmer zurückgekehrt Zurzeit befinden sich in Uri keine Schulklassen coronabedingt zu Hause. Das teilt David Zurfluh, Vorsteher des Amts für Volksschulen, auf Anfrage mit. An Corona erkrankt ist hingegen der Rektor der Mittelschule Uri. Markus Zwyssig 17.05.2021, 17.03 Uhr

Corona bleibt an den Urner Schulen ein Thema, dies auch nach den Frühlingsferien, die am Montag zu Ende gegangen sind. An der Kantonalen Mittelschule Uri ist Rektor Daniel Tinner an Corona erkrankt. Seine Aufgaben hat der stellvertretende Rektor Fabian Hauser übernommen. Für das Untergymnasium ist Marcel Huwyler zuständig. Zudem wartet eine vermutlich an Corona erkrankte Lehrperson noch auf das Testresultat. Der Schulbetrieb an der Mittelschule findet ansonsten zurzeit mit Maskenpflicht und den üblichen Schutzmassnahmen in allen Klassen wie gewohnt statt.

An der Mittelschule Uri und an den Oberstufen setzt man – wie hier im Zentralschulhaus in Meggen – auf regelmässige Coronaspucktests.



Bild: Eveline Beerkircher (Meggen, 30. März 2021)

Jeweils am Dienstag werden an der Mittelschule Uri die Schülerinnen und Schüler auf Corona getestet. Begonnen hatte man damit in den 4. bis 6. Klassen. Inzwischen wurden die Tests auf alle Schulklassen ausgeweitet. Fabian Hauser betont jedoch, dass die Teilnahme an den Tests freiwillig ist. «Es braucht dazu bei Schülern, die noch nicht volljährig sind, das Einverständnis der Eltern.» In der Vergangenheit waren bei den Tests jeweils zwischen 0 und 2 Personen positiv. Darunter befanden sich auch Schüler, die keine Symptome verspürten.

Nicht gefährdet ist die Matura. Die schriftlichen Prüfungen finden in der Turnhalle statt. «Bei genügend Abstand und viel frischer Luft», wie Fabian Hauser versichert. Darauf wird auch bei den mündlichen Prüfungen geachtet, bei denen sich jeweils ein Schüler mit der Lehrperson und einem Experten in einem Zimmer befindet.

Präsenzunterricht möglichst lange aufrechterhalten

An der Volksschule sind die Schüler ebenfalls wieder in die Klassenzimmer zurückgekehrt. «Mir sind aktuell keine Klassen bekannt, welche sich im Fernunterricht oder gar in Quarantäne befinden», hält David Zurfluh, Vorsteher des Amts für Volksschulen, auf Anfrage fest. Auch an der Schule Bürglen hat der Präsenzunterricht wieder begonnen, dies nachdem vor den Frühlingsferien aufgrund mehrerer Coronafälle auf Fernunterricht umgestellt worden war.

Die regelmässigen Spucktests an der Oberstufe werden an den Urner Schulen ebenfalls weitergeführt. Die dazu nötigen wöchentlichen Termine bestimmen die Schulen individuell. «Die Tests müssen von den Schulen angeboten werden, die Teilnahme daran ist für die Kinder aber freiwillig», erklärt David Zurfluh. «Bereits vor den Frühlingsferien hat die Regierung beschlossen, die Tests bis Ende Mai fortzusetzen.» Mit den Teilnehmerzahlen ist der Vorsteher des Amts für Volksschulen zufrieden: «Rund zwei Drittel der Kinder machen bei den Tests mit.»

David Zurfluh ist überzeugt:

«Es ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, dass sich Einzelne an der Schule anstecken, trotzdem ist die Schule nicht Treiber der Pandemie.»

Deutlich zeige sich aber, dass die Schule die verschiedenen Bevölkerungsschichten gut abbilde. So habe man in den vergangenen Wochen und Monaten festgestellt, dass bei steigenden Fallzahlen in der Bevölkerung auch die Zahlen der positiv getesteten Kinder ansteigen. Zurzeit würden die Zahlen aber wieder sinken. «Bei den Tests geht es darum, positive Fälle möglichst früh zu erkennen», erklärt David Zurfluh.

«Ziel ist es, den Präsenzunterricht in den Schulen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Während des ersten Lockdowns haben wir festgestellt, dass der Fernunterricht zwar funktioniert, aber insbesondere für schulisch schwächere Kinder eher ein Nachteil ist.»

Fernunterricht und Homeschooling werden häufig verwechselt

Der Begriff Homeschooling werde im Zuge der Pandemie immer wieder falsch verwendet, sagt David Zurfluh. Umgestellt wird bei vielen Coronafällen an einer Schule auf Fernunterricht, das heisst, der Unterricht findet zu Hause statt. Der Unterrichtsstoff und die Lernmaterialien werden von der Schule vorgegeben beziehungsweise zur Verfügung gestellt. Homeschooling heisst hingegen, dass der Unterricht zu Hause durch die Eltern geführt wird.

In Uri werden keine Kinder in Homeschooling unterrichtet. Die Auflagen dazu sind entsprechend hoch. So könnte ein solcher Unterricht nur von einer ausgebildeten Lehrperson erteilt werden und zudem müssten der entsprechende Lehrplan sowie die Bildungsziele eingehalten werden. «Dazu gehören neben den fachlichen Inhalten auch die sozialen, methodischen und die personalen Kompetenzen», so David Zurfluh.