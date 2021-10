Lockdown, Zertifikatpflicht: Urner Kulturszene muss sich erholen

Kanton Uri Keine einfache Aufgabe: Urner Kulturszene muss sich von der Pandemie erholen Die Pandemie hat die Kulturbranche hart getroffen. Nun versuchen die Urner Kulturbetriebe, wieder mehr Publikum begeistern zu können. Das Theater Uri versucht es mit tollen Acts – dem Cinema Leuzinger soll Bond helfen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Nachdem die Kulturbetriebe ihre Türen im April nach fünfmonatiger Schliessung wieder öffnen konnten, waren die Erwartungen gross. Man hoffte, möglichst bald wieder viele Leute unterhalten zu können. Leider musste festgestellt werden, dass der grosse Ansturm fernblieb, die Leute zurückhaltend blieben. Die Angst vor einer Ansteckung aber auch Massnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregelungen spielten dabei eine Rolle.

Das Cinema Leuzinger in Altdorf. Bild: PD

Marianne Hegi, Besitzerin des Cinemas Leuzinger in Altdorf, sieht ein Problem auch beim beschränkten Filmangebot während der letzten Monate: «Da in vielen Nachbarländern die Kinos länger geschlossen waren, hielten die Filmverleiher wichtige und kassenträchtige Filme verständlicherweise zurück.» Für Kinobetreiber war es also schwierig, ein spannendes Programm zu gestalten und damit Anreize für einen Kinobesuch zu schaffen. «Die Kinos reduzierten ihre Vorstellung teilweise drastisch und öffneten einzelne Säle gar nicht mehr.»

Agent 007 auf Rettungsmission für die Kinobranche

Die Kinoszene müsse sich von der Pandemie erholen und sei auch schon dabei. Dazu trägt bei, dass in den Nachbarländern die Kinos wieder geöffnet haben, und Filmstarts wieder lukrativer werden. Dadurch wird das Filmangebot auch wieder breiter. Im Angebot befindet sich auch ein bewährter Kino-Klassiker: Der neue James-Bond-Film «No time to die» («Keine Zeit zu sterben»), der seit dem 30. September in den Kinos läuft, ziehe ein breit gefächertes Publikum wieder in die Kinos. Der Streifen helfe sicher, das Geschäftsjahr etwas besser aussehen zu lassen, meint Hegi. Doch trotzdem:

«Entgegen der Filmstory reicht ein Bond leider nicht aus, um die Verluste von 2020/2021 auszugleichen.»

Dabei habe die finanzielle Unterstützung des Kantons mehr geholfen. Marianne Hegi betont, es brauche noch viel Geduld und Unterstützung – und bleibt dennoch zuversichtlich: «Ich glaube daran, dass sich die Situation für die gesamte Kulturbranche peu à peu verbessert.» Marianne Hegi glaubt ausserdem daran, dass die Kinos trotz Netflix und Co. noch Zukunft haben.

Tolle Acts sollen das Publikum wieder in das Theater locken

Auch das Theater Uri besuchen die Leute wieder, wenn auch noch etwas verhalten. «Den Leuten wird vielleicht auch erst jetzt klar, dass es wieder möglich ist, Kultur zu geniessen», sagt Michel Truniger, Leiter des Theaters Uri. Für ihn ist klar:

«Als tragende Kulturinstitution des Kantons Uri kann und muss sich das Theater Uri von der Krise erholen.»

Dabei sei die Krise aber noch nicht überstanden.

Michel Truniger leitet das Theater Uri. Bild: Christian Tschümperlin (23. Februar 2021)

«Für uns gilt es jetzt, neben dem Publikumsgewinn auch Abläufe zu verbessern und voranzutreiben», so Truniger. Momentan sei es vor allem das Stammpublikum und das nähere Umfeld der auftretenden Künstlerinnen und Künstler, die das Theater besuchten. Um auch andere Leute wieder in das Theater zu locken, biete man tolle Acts an. «Unser Programm steht schon lange und bietet für jeden Geschmack etwas», sagt Truniger. Man arbeite mit Hochdruck daran, sich von der Krise zu erholen, und schaue positiv in die Zukunft. Das Theater lief vor der Pandemie sehr gut, ob durch die Pandemie nun langfristige Probleme entstehen, werde man sehen. Truniger sieht ein mögliches Problem:

«Es ist gut möglich, dass die Menschen durch die Pandemie ihre Freizeitgestaltung geändert haben. Wir werden versuchen, darauf zu reagieren.»

Ausfallentschädigungen nur noch bis Ende November

Ralph Aschwanden, Kulturbeauftragter Kanton Uri. Bild: PD

In einem Punkt sind sich die Besitzerin des Kinos und der Leiter des Theaters einig: Finanziell war man auf die Unterstützung des Kantons angewiesen. Die Ausfallentschädigungen für Kulturbetriebe können noch bis am 30. November beantragt werden, wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Ralph Aschwanden, Vorsteher des Amtes für Kultur und Sport im Kanton Uri, sagt:

«Ob es auch weiterhin Ausfallentschädigungen gibt, wird sicher noch für Diskussionen sorgen.»

Auch Ralph Aschwanden spürt noch eine gewisse Zurückhaltung bei den Kultur-Konsumenten. Wobei es innerhalb der Kulturszene Unterschiede gibt: «In den Urner Museen merkt man die Zurückhaltung weniger, als bei grösseren Veranstaltungen», so Aschwanden. So gebe es auch spürbare Besuchereinbussen. «Wir stellen uns natürlich auch die Frage nach den langfristigen Schäden», sagt Aschwanden. Dies sei jedoch schwierig einzuschätzen, da viele Institutionen privat oder ehrenamtlich laufen. Eines ist für Ralph Aschwanden jedoch klar: «Die Erholung der Urner Kulturszene braucht ihre Zeit.»