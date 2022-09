TCS-Sektion Uri finanziert Leuchtwesten für Schulkinder

Kanton Uri Kinder sind wieder mit gelben Regenponchos unterwegs Die TCS-Sektion Uri hat für das neue Schuljahr Regenponchos und Leuchtgürtel an die Kindergärten verteilt sowie Sicherheitswesten an die Schulkinder der 1. Klasse. Damit werde die Verkehrssicherheit erhöht. 16.09.2022, 12.02 Uhr

Für viele Urner Kinder hat vor wenigen Wochen ein neuer Lebensabschnitt begonnen: der Kindergarten. Der Weg zu den Schulhäusern stelle aber gerade die Kleinsten vor eine grosse Herausforderung. Die TCS-Sektion Uri finanziert deshalb die gelben Regenponchos, die auch in diesem Jahr wieder an die Urner Kindergärten verteilt wurden, schreibt sie in einer Mitteilung. Die Regenponchos sind von weitem für Autofahrerinnen und Autofahrer sichtbar und sollen so die Sicherheit der jungen Fussgängerinnen und Fussgänger erhöhen. Ebenfalls seien die Kleinsten wiederum mit den neuen Leuchtgürteln ausgestattet worden, die der Fonds für Verkehrssicherheit zur Verfügung stelle.