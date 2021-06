Kanton Uri Der «Coro Corona» beendet seine Altersheim-Tournee in Flüelen Aus einer spontanen Idee entstand «Coro Corona». Im Flüeler Heim Seerose ging kürzlich die bereits dritte Tournee quer durch Uri zu Ende. Georg Epp 22.06.2021, 14.19 Uhr

Der «Coro Corona» in der Seerose Flüelen in Aktion. Von links Sepp Nell, Beat Arnold, Pia Arnold, Sandra Lussmann und Esther Zgraggen. Bild: Bild Georg Epp (Flüelen, 16. Juni 2021)

Zum dritten Mal in der Coronazeit erfreute der Kleinchor Coro Corona in den Urner Altersheimen die Bewohnerinnen und Bewohner. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie wurden die Senioren in den Heimen isoliert, teilweise wurden keine oder nur beschränkt Besuche zugelassen und musikalische Unterhaltung fehlte total. Dies brachte Esther Zgraggen Bossert aus Altdorf auf die Idee, einen Kleinchor mit maximal fünf Personen zu gründen und mit Urner Liedern und bekannten Schlagern in verschiedenen Sprachen den älteren Menschen eine Freude zu bereiten.

Sie brauchte lediglich drei Telefonate, um das Quintett zusammenzustellen. Spontan zugesagt haben Sandra Lussmann-Arnold, Sepp Nell-Enzler (Gitarre und Handorgel) sowie Pia und Beat Arnold-Grepper (Beat Gitarre). Gemeinsam wurde in Rekordzeit ein musikalisches Programm zusammengestellt, um mindestens eine Stunde Unterhaltung bieten zu können. In den Altersheimen von Flüelen bis Wassen freute man sich über den Besuch des Kleinchors und überall wurde auch kräftig mitgesungen. Auftrittsverschiebungen waren je nach Corona- oder Wettersituation an der Tagesordnung, erlaubt waren nur Auftritte im Freien.

Für Momente die Alterssorgen verdrängen

Am Mittwoch, 16. Juni, beendete der Kleinchor ihre bisher dritte Tournee, man war zu Gast im Flüeler Heim «Seerose, begleitet sein im Alter». Die Freude, ältere Menschen zum Mitsingen zu bewegen und für Momente Alterssorgen zu verdrängen, sei ungebrochen gross. Auch wenn alle hoffen, dass Corona einmal verschwindet, «Coro Corona» wird mit Sicherheit weiterbestehen und auch weiterhin musikalische Freude bereiten.