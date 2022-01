Parkinson-Angehörige erzählt von Erlebtem

Kanton Uri Krankheit ist kein Makel – eine Parkinson-Angehörige erzählt Hannelore Holtschneider führt seit fünf Jahren eine Beziehung mit Peter Walker. Als sie ihn kennen lernt, lebt er schon seit 14 Jahren mit der Diagnose Parkinson. Trotz schwieriger Momente führen sie eine Beziehung, die nicht anders sei als andere. Claudia Naujoks Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Mit unsicheren Schritten, einem breiten Lächeln und zwei Pa­na­chees in der Hand kam er auf mich zu und sagte: ‹Es ist Zeit für eine Pause›», erzählt Hannelore Holtschneider schmunzelnd. Das war im Juni 2014 auf einer Malreise in der französischen Provence, auf der sie sich von ihrem bewegten, unruhigen Berufsleben in Deutschland erholte.

Sie hatte sich seit 30 Jahren im beschaulichen und doch umtriebigen Städtchen Oer-Erkenschwick in der Nähe von Recklinghausen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in ihrem Leben eingerichtet und dachte zu diesem Zeitpunkt nicht im Traum daran, sich aus ihrer Komfortzone jemals wieder herauszubewegen. «Allein zu leben ist eine freie Entscheidung, im Unterschied zum Alleinsein – das ist ein Gefühl, da muss man etwas ändern, aber das war bei mir nicht so», erinnert sich die heute 73-Jährige.

Hannelore Holtschneider führte mit Peter Walker zunächst eine Fernbeziehung. Bild: Claudia Naujoks (Flüelen, 15. Dezember 2021)

Mit 50 Jahren hatte sie sich eine Eigentumswohnung gekauft, die sie mit 70 abbezahlt haben wollte, so hatte sie es sich ausgerechnet. Auch dass sie bis zu diesem Alter arbeiten wollte, hatte sie damals so geplant gehabt, denn: «Ich habe gerne gearbeitet», konstatiert sie. Seit dem 27. Lebensjahr ist sie in der Versicherungsbranche tätig, erst als Ausbildungsleiterin, später führte sie ihre eigene Generalagentur. «Ich habe sehr wenig Schlaf gebraucht, vier bis sechs Stunden reichten aus, acht bis zehn Stunden arbeiten war normal und morgens bin ich noch laufen gegangen und habe Golf in einer Mannschaft gespielt», fasst sie zusammen. An Ansprechendem habe es ihr in diesem Beruf, in dem man viele Menschen trifft, nicht gefehlt und sie war auch in ein soziales Netzwerk verankert.

Als also Peter Walker mit seinen zwei Pa­na­chees da so vor ihr stand, da habe es auf einmal «klick» gemacht und ihr Leben war von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt. Der damals 60-jährige Urner Künstler war zu jenem Zeitpunkt schon seit 14 Jahren parkinsonkrank und das Malen war für ihn schon nicht mehr nur Therapie, sondern vielmehr zum Hobby und zur Leidenschaft geworden. «Er interessierte und faszinierte mich als Maler und vor allem als Mensch. Seine unkomplizierte Art und sein offenes Lächeln haben mich sofort in seinen Bann gezogen», schwärmt Hannelore Holtschneider.

«Peter hat das geschafft, was 40, 50 Jahre lang niemand geschafft hat: Er hat mich zum Weinen gebracht.»

Und so kamen sie sich näher.

Eine wichtige Entscheidung

Zunächst führten sie eine Fernbeziehung, aber nach zwei Jahren wollte Hannelore Holtschneider das Hin und Her nicht mehr und beschloss, zu Peter in den Kanton Uri zu ziehen. «Entscheidungen haben damit zu tun, dass man sich persönlich weiterentwickelt», ist sie überzeugt. Nach reiflicher Überlegung – sie erstellte Entscheidungstabellen, eine rationale und eine, welche die Gefühlsebene behandelt und bespricht alles Für und Wider mit einer guten Freundin – verkauft sie nach vier Jahrzehnten ihre Firma, ihre Wohnung und kündigt das Atelier, in dem sie ihrem Hobby, dem Malen, nachgegangen war.

Seit fünf Jahren lebt sie nun mittlerweile mit ihm zusammen. Auf die Frage, ob sie nicht auch Angst gehabt habe vor der Rolle der Parkinson-Angehörigen, antwortet sie: «Nein, Angst ist ein schlechter Begleiter, er ist nur in unserem Kopf, ist nicht real. Ich bin zwar ein nachdenklicher, aber auch pragmatischer und fröhlicher Mensch. Wenn ich sehe, was geht, anstatt immer nur, was nicht geht, dann sehe ich mich, den Partner und die Situation anders.» Sie begegne ihrem Partner auf Augenhöhe und betrachte ihn als ebenbürtigen Partner und als Menschen, nicht als Kranken. «Wir sind ja nicht nur unser Körper, wir definieren uns zwar darüber, aber eigentlich ist das nur ein kleiner Teil von uns als Mensch. Das was uns noch ausmacht, ist viel mehr.»

Hannelore Holtschneider und Peter Walker leben nun seit fünf Jahren zusammen in Uri. Bild: PD

Sie sehe wohl, dass es viele Einschränkungen gebe, und dass Parkinson eine voranschreitende Krankheit ist, sei ihr natürlich von Anfang an bewusst gewesen. Sie unterstütze ihren Partner, wo sie kann, aber bevormunden möchte sie ihn auf keinen Fall. Mit Humor und Spass lösen sie schwierige Momente gemeinsam. «Wir gehen relativ locker damit um, denn, wenn nicht oder wenn wir uns ständig Gedanken machen würden, wie es weitergeht, würde uns das sehr wahrscheinlich bedrücken. Wir sind ein eingespieltes Team», sagt Holtschneider.

Aber helfen oder nicht helfen sei eine Gratwanderung. Parkinsonkranke haben wenig Eigenmotivation, deshalb appelliere sie an seine Eigenverantwortung und an die Verantwortung, die er auch ihr gegenüber habe, wenn er zum Beispiel seine Bewegungsübungen vernachlässigt. Es sei ein Abwägen zwischen Fördern, Fordern und in Ruhe lassen. «Peter ist für sein Leben alleine verantwortlich», sagt sie und fährt fort:

«Ich sehe mich nicht als pflegende Angehörige, sondern als Lebenspartnerin. Ich verbringe genauso viel Zeit mit Peter, wie ich mit ihm verbringen würde, wenn er nicht krank wäre, deshalb fühle ich mich nicht eingeschränkt. Ich bin gerne mit ihm zusammen und verbringe gerne den Alltag mit ihm.»

Eine ganz normale Beziehung

Es sei schon so, dass sie die meisten Arbeiten erledige, dass sie beide auch mal in einen Konflikt gerieten, Holtschneider die Fassung verliere, dass es ihr nicht so gut gehe und sie Zeit für sich brauche und sich diese auch nehme. Dann meditiert sie zum Beispiel, liest, unterhält sich mit einer guten Freundin über Bücher und Schriftsteller oder geht ins Kino – aber das sei wohl in allen Partnerschaften der Fall, sagt sie. Für sie gelte, dass man sich bewusst macht, dass – egal, was passiert – der andere einem ja etwas gibt, in irgendeiner Form.

Und wie in jeder anderen Partnerschaft sei es wichtig, immer wieder aufeinander zuzugehen und voneinander zu lernen. «Durch Peter habe ich die Entschleunigung als wohltuend zu schätzen gelernt. Als Perfektionistin lernte ich von ihm, dass genau in der Unvollkommenheit die Vollkommenheit liegt. Durch Peter wurde ich gelassener und grosszügiger», bemerkt sie. Peter Walker dagegen habe von ihr mitgenommen, dass eine gewisse Struktur ihr Leben erleichtern könne und trotzdem Platz für Neues da sein müsse, «denn die Neugier aufs Leben hält uns lebendig. Ausserdem lernte er, dass nicht nur Medikamente, sondern auch sein eigenes Denken und Handeln seine Lebensqualität verbessern», ergänzt Hannelore Holtschneider.

Aber wenn sie merke, dass sie die Situation nicht mehr zu zweit bewältigen können, würden sie sich Hilfe holen. Doch bis dahin, und auch, wenn ihre Welt naturgemäss kleiner wird, wollen sie nun wieder reisen und das Leben geniessen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen