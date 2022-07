Kanton Uri Kreuz und quer im Land verteilt: Hier sind die Urner Jugendvereine und -gruppen im Sommerlager Die Urnerinnen und Urner zieht es nach Graubünden, Glarus, St.Gallen, Obwalden, Neuenburg, in den Kanton Zürich und ins Tessin ins Lager. Absoluter Hotspot ist diesmal aber das Obergoms im Wallis. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 07.07.2022, 17.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ersten sind bereits wieder zurück. Die 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jubla-Spiringen waren zwei Wochen in Wildhaus in St.Gallen im Lager. «Nach der Milchstrass links» hiess ihr Motto. Bei der geplanten Reise zum Pluto lief aber längst nicht alles so wie geplant. Für abenteuerliche Lagertage war also gesorgt. «Wir haben eine sehr schöne Zeit miteinander erlebt», sagt denn auch Lia Herger vom Leiterteam.

«Schade, ist es schon vorbei. Wir wären gerne länger geblieben.»

Ein Blick auf die Liste der Sommerlager, die beim Lagerdraht dieser Zeitung mitmachen, zeigt, dass zurzeit sechs Urner Gruppen im Sommerlager sind: Die Jungwacht Altdorf ist in Simplon im Wallis, Zigani Fiora aus Flüelen in Mont-de-Butt in Neuenburg, Blauring Bürglen in Tujetsch in Graubünden, Jungwacht Attinghausen in Albula in Graubünden, Blauring Altdorf in Guttet-Fesche im Wallis, die Mini Oberland in Grächen im Wallis.

Der Blauring Schattdorf zieht am 23. Juli nach Glarus Süd ins Lager, Floorball Uri am selben Tag nach Tenero, die Musikschule Uri am 7. August nach Alpnach, die Jungschar Uri am 16. Juli nach Kappel am Albis.

Im Lager der Zigani Fiora ist für reichlich Action gesorgt. Bild: PD

Lagerdraht informiert aktuell online und im Print Immer das Neuste aus den verschiedenen Sommerlagern gibt es in unserer Zeitung sowie online zu lesen. Die einzelnen Jugendorganisationen und -gruppen übermitteln dabei ihre Telegramme online. Jedes Lager hat per E-Mail an den Lagerleiter einen individuellen Link erhalten, um so Telegramme bis maximal 400 Zeichen, Fotos und kurze Videos online zu schicken. Die Fotos werden zusammen mit den Telegrammen unter luzernerzeitung.ch/lagerdraht veröffentlicht. Auf der Website gibt es auch kurze Videoclips zu sehen. Das beste Video wird mit einem Preis belohnt. Auch gibt es einen Fotowettbewerb, bei dem das beste Lagerbild gesucht wird. Dabei kann jedes Lager das originellste oder lustigste Bild aussuchen und auf luzernerzeitung.ch/lagerdraht hochladen. Die Leserinnen und Leser suchen die besten zehn Bilder aus, die Jury wählt die drei Siegerbilder. Dabei gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Abendstimmung im Lager des Blaurings Altdorf. Bild: PD

250 Urnerinnen und Urner ziehen ins Bundeslager ins Goms

Den Urner Pfadis steht in diesem Sommer ein besonderes Erlebnis bevor: Sie treffen sich im Wallis zum Bundeslager «mova». Vom 23. Juli bis 6. August 2022 verwandelt sich das Obergoms zum grössten Pfadilager, das es in der Schweiz je gegeben hat. Die Zahlen sind eindrücklich: 30'000 Pfadis nehmen daran teil. Über 5000 freiwillige Helfende stehen im Einsatz. 300 Jugendliche reisen aus dem Ausland an.

Die Pfadis schlagen ihre Zelte zwischen Geschinen und Obergesteln auf. Der Lagerplatz ist 120 Hektare gross. Das entspricht einer Fläche von 170 Fussballfeldern. Mit dabei sind auch alle Urner Pfadiabteilungen (Meitlipfadi Stauffacherin und Bubenpfadi St.Martin, beide Altdorf; Scouting Seedorf; Krönten Erstfeld, Wilhelm Tell Bürglen, Don Bosco Schattdorf). Nicht dabei im Bundeslager ist einzig die Pfadi Trotz Allem (PTA Uri).

Für Simon Arnold / Chlaridä, von der Kantonsleitung der Pfadi Uri, wird es das erste Bundeslager sein. Es gibt viele Sachen, auf die er sich freue, meint er. «Einerseits sind es sicher die Eröffnungs- und Schlussfeier.» Mit mehreren tausend Schweizer Pfadis an einem Ort versammelt zu sein und ein so grosses Pfadilager zu starten, sei sicherlich atemberaubend. Er gibt sich überzeugt:

«Andererseits werden es die Begegnungen und Gespräche mit anderen Pfadis sein, welche ein Bundeslager zum unvergesslichen Erlebnis machen werden.»

Zudem sei die Landschaft rund um das Lager sehr schön, um verschiedenste Aktivitäten auszuprobieren.

Das Bundeslager bringe grosse Unterschiede zu einem normalen Abteilungslager mit, gibt sich Simon Arnold überzeugt. Hauptgrund dafür ist gemäss dem Kantonsleiter, dass es sehr viele Vorgaben gebe, an die sich die Abteilungen halten müssten.

«Das heisst zum Beispiel, dass kein fliessendes Wasser auf den Lagerplätzen ist und alles Schmutzwasser wieder an einem zentralen Ort zurückgegeben werden muss.»

Dies verlange von den Abteilungen viel Flexibilität und Organisationstalent. Er ist aber überzeugt: «Die Urner Abteilungen gehen sehr gut mit diesen Herausforderungen um.»

Wölfli sind für eine Woche im Bundeslager

Weniger gut gefällt Simon Arnold die Trägheit, welche durch die Grösse entstehe. «Es dauert meistens lange, bis die richtigen Informationen am korrekten Ort ankommen, und es gibt sehr wenig Handlungsspielraum.» Er hoffe, dass sich die Strapazen mit Planung und Verschiebung – das Lager hätte 2021 stattfinden sollen und wurde wegen Corona verschoben – auszahlen würden und somit alle Teilnehmenden ein unvergessliches Lager erleben könnten.

Die Jüngsten, die Wölfli, werden gemäss einer Vorgabe des Bundeslagers die erste Woche teilnehmen können. Die Wölfli aller Urner Abteilungen werden gemeinsam ins Bundeslager gehen. «Inklusive Leitungsteam und Küche werden das knapp 100 Personen sein», sagt Simon Arnold. Die Pfader werden jeweils zwei Wochen mit ihren Abteilungen am Lager teilnehmen.

«Alles in allem werden rund 250 Urner Pfadis inklusive Wölfli im Obergoms als Lagerteilnehmende dabei sein.»

Zahlreiche helfende Hände kommen dazu

Es werden auch Urner Pfadis als Helferinnen, Helfer und in der Organisation teilnehmen. Diese werden im Bundeslager Rover genannt. Diese konnten sich für Arbeiten in verschiedenen Ressorts melden. Dabei geht es um die Bereiche Logistik, Verpflegung, Sicherheit und Programm. Diese werden in einem eigenen Rovercamp auch auf dem Lagerplatz am Bundeslager teilnehmen.

Eine genaue Anzahl dazu kann Simon Arnold zwar nicht liefern, er weiss aber sicher von 25 Personen, welche mithelfen werden. Wahrscheinlich seien es alles in allem eher mehr. «Man kann sich immer noch über die Website als Helferin oder Helfer registrieren, dabei ist es egal, ob man nur einen Tag oder eine ganze Woche Zeit hat», wirbt Simon Arnold in eigener Sache.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen