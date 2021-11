Ignaz Zopp blickt zurück auf seine Arbeit als Urner Krisenchef

Kanton Uri Krisenchef Ignaz Zopp sagt anlässlich seiner Amtsübergabe, auf welche Risiken sich Uri einstellen muss Er übernahm die Zügel, wenn's brenzlig wurde. Ignaz Zopp blickt zurück auf eine stolze Karriere als Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz und Militär und als Chef des Führungsstabs. Nicht immer war er so gelassen wie heute. Anian Heierli Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Ignaz Zopp verantwortet seit 2007 die organisatorische, fachliche, personelle und finanzielle Führung des Amts für Bevölkerungsschutz und Militär. Im Ereignisfall leitete er zusätzlich den kantonalen Führungsstab (Kafur), etwa bei Hochwasser, Erdrutschen oder im vergangenen Jahr zu Beginn der Coronapandemie. Zopp ist noch bis Ende Jahr in dieser Funktion tätig. Danach wird er Geschäftsführer der Skiarena Andermatt-Sedrun AG (wir berichteten). Doch bevor es soweit ist, blickt er im Interview zurück auf rund 15 Jahre im Dienst des Kantons.

Gemäss Ignaz Zopp muss sich Uri zusammen mit dem Bund für eine Strommangellage rüsten. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 9. November 2021)

Im Krisenfall zogen Sie die Fäden. Was bringt Sie eigentlich noch aus der Ruhe?

Ignaz Zopp: (lacht) In der Funktion als Chef Kafur bringt mich nicht mehr viel aus der Ruhe. Gerade Corona hat mir bestätigt, wie gefestigt die Organisation im kantonalen Führungsstab heute ist. Die Prozesse sind etabliert. Klar, die Pandemie war auch für uns eine ausserordentliche Lage. Diese hat aber gezeigt, dass Abläufe, die bei Naturgefahren eingeübt wurden, sich auch in anderen Szenarien bewähren.

Hatten Sie diese Gelassenheit von Anfang an?

Nein. Ich übernahm die Leitung des Kafur am 1. Januar 2008 von Franz Steinegger. Mir war klar, dass ich in sehr grosse Fussstapfen trete. Es gingen mir Gedanken durch den Kopf wie: Hey, bin ich mir bewusst, was auf mich zukommt? Denn schon damals machte Uri die Ereignisbewältigung im Krisenfall wirklich gut. Es gab aber Defizite.

In welchen Bereichen?

In der Aufstellung. Es war unklar, wer überhaupt noch zum kantonalen Führungsstab gehörte. Es gab zwar ein Organigramm, doch einige Namen existierten nur noch auf dem Papier. Auch Prozesse, Abläufe und die Zusammenarbeit im Stab mussten optimiert werden. Franz Steinegger leitete den Führungsstab in einer Milizfunktion. Die Regierung entschied dann, die Position in die kantonale Verwaltung zu nehmen. Das war sicher ein wichtiger und richtiger Entscheid. Dank diesem Schritt ist die Leitung des kantonalen Führungsstabs heute immer sofort verfügbar und auch in der Vorsorgeplanung viel stärker in der Verantwortung.

Wie ist der Führungsstab heute aufgestellt?

Wir haben sämtliche Bereiche im Führungsstab mit Leuten aus der kantonalen Verwaltung besetzt. Das ist ein riesiger Mehrwert. Heute sind die Wege dadurch kürzer und das Verständnis für die Aufgaben ist stark gewachsen. In der Grundaufstellung besteht der Kafur aus Blaulichtorganisationen wie Feuerwehr, Chemiewehr Polizei, Gesundheit und diverse Fachbereiche wie unter anderem Naturgefahren, Information und Zivilschutz. Sämtliche Blaulichtorganisationen verfolgen mittlerweile bei Grosseinsätzen dieselbe Doktrin. Ein grosser Mehrwert ist auch, dass die Aufstellung je nach Ereignis angepasst werden kann. Die Volkswirtschafts- und Bildungsdirektion sind in der Grundaufstellung nicht vertreten. In der Pandemie konnten wir diese Direktionen aber rasch etablieren. Die Vertreter waren ab dem ersten Rapport voll integriert und die Zusammenarbeit funktionierte super.

Das waren noch Zeiten: Franz Steinegger im Gespräch mit Ignaz Zopp am 8. Januar 2008, als dieser den Kafur übernahm. Archivbild: Angel Sanchez

Uri ist ein kleiner Kanton. Ist das bei der Krisenbewältigung von Vorteil?

Das hilft sicher. Die Personen kennen sich, die Wege sind kurz, das Verständnis zueinander ist da und wir sind nahe bei der Regierung, die uns unterstützt. Das führte dazu, dass ich auch spezielle Aufgaben übernehmen durfte. Ein Beispiel war der Knatsch rund um das gescheiterte Asylheim in Seelisberg 2016. Damals wurde festgestellt, dass dem Kanton Uri eine Gesamtschau Asyl fehlte. Ich durfte diese Gesamtschau erstellen, obwohl ich die Thematik nicht kannte. Ich wusste aber, welche Köpfe ich für die Organisation brauche. Letztlich war es eine grosse Herausforderung. Dabei ist aber ein Dokument entstanden, das auch von den Gemeinden getragen wurde und wird. Heute richten wir uns noch immer nach diesem Dokument.

Im Kanton kennt man Sie als Person, die bei Krisen in Erscheinung tritt. Doch was waren Ihre Aufgaben als Leiter Amt für Bevölkerungsschutz und Militär?

Wir sind für den Zivilschützer verantwortlich von der Grundausbildung bis zur Entlassung. Ein weiteres Thema ist die Chemiewehr. Das ist eine Milizorganisation, die Leistungsvereinbarungen hat, unter anderem mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), dem Bundesamt für Strassen (Astra) oder der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). Dagegen sind die Feuerwehren in der Hoheit der Gemeinden. Jedoch ist das Feuerwehrinspektorat bei uns. Und wir unterstützen die Feuerwehr bei der Ausbildung mit unseren Instruktoren und finanziell bei der Materialbeschaffung. Weitere Aufgaben sind die Organisation der Abteilungen Brandschutz und Schutzbauen sowie der Abteilung Kreiskommando und Wehrpflichtersatz, welche die Orientierungstage und die Entlassung der Militärangehörigen durchführt. Und über die Abteilung Notorganisation läuft unter anderem die Planung und Ausbildung des Gemeindeführungsstabs. In diesem Sinn ist der Kafur ein kleiner Aspekt meiner Aufgaben, aber ein spannender und vielfältiger.

Am Anfang Ihrer Tätigkeit optimierten Sie Abläufe. Was veränderte sich sonst noch in den vergangenen Jahren?

Innerhalb der Verwaltung wuchsen wir mit jedem Jahr etwas mehr zusammen. Das gipfelte im dreimonatigen Corona-Einsatz. Es gab harte Diskussionen. Doch am Ende jedes Rapports gingen wir mit dem Gefühl auseinander, in der Situation richtig entschieden zu haben. Auch im Bereich der Mittel machten wir Fortschritte. Ganz fertig sind wir aber noch nicht. Mir schwebt ein fixer Führungsraum mit einer modernen Infrastruktur vor. Neu ist auch, dass heute pro Gemeinde ein Naturgefahren-Ordner existiert.

Sind die Naturgefahren heute anders als vor 15 Jahren?

Der Klimawandel kann Risiken vergrössern. Doch die Themen sind teilweise dieselben. Heute wissen wir, dass gerade die Massnahmen im Hochwasserschutz am richtigen Ort investiert wurden. Hätte man diese nach dem Unwetter 2005 nicht gemacht, wäre Kanton Uri vermutlich schon mehrmals unter Wasser gestanden. Wir haben auch die Legitimation, die A2 zu sperren, da diese als Überlaufkorridor dient, wenn bestimmte Wasserpegel erreicht sind. Im Bereich Steinschlag, Hang- und Erdrutsch ist es dagegen ganz schwierig, zu sagen, an welcher Stelle etwas eintritt. Es gab gröbere Ereignisse in der Schöllenen, in Bristen und am Axen. Doch mit jedem Ereignis und jeder Grossübung lernten wir dazu und konnten Anpassungen vornehmen.

Stolz ist Zopp auf die Bewältigung des Ereignisses Bristen, als im März 2017 das Dorf abgeschnitten war. Bild: Urs Hanhart (9. März 2017)

Gibt es ein Ereignis, auf dessen Bewältigung Sie heute besonders stolz sind?

Ja, als im März 2017 ein Steinschlag die Strasse nach Bristen verschüttet hatte, und das Bergdorf abgeschnitten war. Den Lead für den Gesamteinsatz hatte die Baudirektion. Die Grundversorgung und der Schulbetrieb funktionierten aber damals nicht mehr. Wir übernahmen in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Silenen alles, was für die Bevölkerung Bristens wichtig war. Der Fall Bristen ist ein gutes Beispiel, das zeigt, dass man auch in einer nicht-ausserordentlichen Lage gut zusammenarbeiten kann, wenn die Aufgaben, Kompetenzen und die Verantwortung klar definiert ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass Uri die Coronasituation gut gemeistert hat. Wir hatten das Vertrauen der Bevölkerung. Stolz bin ich auch darauf, wie gut die Verwaltung und die Gemeinden heute zusammenarbeiten. Aber das muss gepflegt werden. Das ist eine Herausforderung und eine Stärke im Kanton Uri.

Bis Anfang 2020 hatte kein Mensch eine Pandemie als reale Gefahr auf dem Radar. Auf welche Gefahren muss sich der Kanton Uri heute einstellen?

Ein Thema, das viel diskutiert wird, ist eine mögliche Strommangellage. Das ist ein schwieriges Thema, da eine grosse Abhängigkeit zum Bund besteht und man dies als Kanton nur bedingt bewältigen kann. Aber wenn eine Strommangellage kommt, kann diese unheimlich grosse Auswirkungen für Uri haben. Dieses Thema müssen wir im Auge haben und die Koordination mit dem Bund noch enger angehen. Auch der Klimawandel wird uns verfolgen. Da rede ich nicht nur von Hochwasser, sondern von Hitzewellen, Trockenheit, Wasserknappheit auf den Alpen oder die Waldbrandgefahr. Den Fokus müssen wir nicht auf das legen, was wir gut können. Wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln und am Ball bleiben. Zum Schluss will ich mich ganz herzlich beim Regierungsrat und allen Menschen bedanken, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und bei der Urner Bevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen.