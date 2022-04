Uri: Schon vor 10'000 Jahren wurden Kristalle abgebaut

Kanton Uri Kristallkluft bei der Unteren Stremlücke ist nun auch Thema in norwegischer Fachzeitschrift In einem wissenschaftlichen Artikel in einer norwegischen Fachzeitschrift wird das archäologische Forschungsprojekt rund um die steinzeitliche Fundstelle bei der Unteren Stremlücke beleuchtet. An dieser arbeiteten Strahler bereits vor 10’000 Jahren. Carmen Epp 22.04.2022, 14.53 Uhr

Im Auftrag der Abteilung Denkmalpflege und Ärchäologie des Kantons Uri wurden im Jahr 2021 Feldarbeiten in der Unteren Stremlücke gemacht. Bild: Valentin Luthiger / PD

Bei der Fuorcla da Strem Sut (Untere Stremlücke) auf der Grenze zwischen Graubünden und Uri unterhalb des Oberalpstocks machte der Urner Strahler Heinz Infanger aus Amsteg 2013 einen aussergewöhnlichen Fund: Unter dem sich zurückziehenden Brunnifirn-Gletscher auf 2800 Metern Höhe hatte er eine Kristallkluft freigelegt. Darin entdeckte er neben einem Rehgeweih und einer Hirschgeweihstange auch prähistorische Werkzeuge.

Die Fundstelle wurde in den vergangenen Jahren wissenschaftlich untersucht. Das Resultat: Schon in der Mittelsteinzeit vor rund 10'000 Jahren hatten Strahler in derselben Kluft Bergkristall abgebaut. Das beweisen im Eis konservierte Werkzeuge sowie Arbeitsabfälle aus der Quarzgewinnung. Infanger war also auf die bislang älteste hochalpine Fundstelle einer Bergkristallabbaustelle im zentralen Alpenraum gestossen.

Seit Januar 2021 widmet sich das Projekt «Bergeis. Untersuchung von Bergkristallen aus den Alpen in der Mittelsteinzeit» der archäologischen Auswertung dieser und weiterer Fundstellen in Uri und im Wallis. Das Projekt ist eine Kooperation des Instituts «Kulturen der Alpen», der Abteilung Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Uri und des kantonalen Amtes für Archäologie Wallis. Mit von der Partie ist ausserdem der Archäologische Dienst Graubünden. Im Rahmen dieses Projekts werden noch bis 2022 weitere Funde aus den Schweizer Alpen ausgewertet.

Geschichte erlaubt Rückschlüsse auf heutige Zeit

Nun stellen Marcel Cornelissen, Leiter des Projekts «Bergeis», der Urner Kantonsarchäologe Christian Auf der Maur sowie Thomas Reitmeier vom Ärchäologischen Dienst Graubünden ihre Forschung in der Unteren Stremlücke in der Fachzeitschrift «Norwegian Archaelogical Review» vor.

Forscherinnen und Forscher untersuchen die Fundstätte oberhalb des Brunnifirns im Jahr 2021. Bild: Valentin Luthiger / PD

Darin ist zu lesen, dass Menschen in der früheren und späten Mittelsteinzeit die Kluft aufgesucht hätten, um dort Kristalle abzubauen, aus denen sie Werkzeuge herstellten. Der Brunnifirn-Gletscher habe die Fundstelle während Jahrtausenden konserviert, vermutlich sei sie seit zirka 5900 vor Christus bis im Jahr 2013 eisbedeckt gewesen. Die Untere Stremlücke sei ein seltenes Beispiel dafür, dass eine vollständige Stätte von einem wachsenden Gletscher bedeckt und ungestört gelassen wird.

Die Fundstelle habe aber auch heute noch grosse gesellschaftliche Relevanz, wie aus dem Artikel hervorgeht. So situiert die Publikation die Urgeschichte der Alpen in der heutigen alpinen Gesellschaft. Diese sei stark geprägt von lebendigen Traditionen, darunter das Strahlen, und von der sich ändernden Umwelt, an der sich vergangene wie heutige Gesellschaften in den Alpen stets anpassen mussten.

Die Forschungsresultate würden ausserdem das Verständnis verbessern. Zum einen das über die Technologie der Herstellung von Bergkristall- oder Quarzwerkzeugen, zum anderen über die Rolle, die diese Materialien in der mittelsteinzeitlichen Gesellschaft spielten. Und schliesslich würden die Ergebnisse in Kombination mit glaziologischen Modellen und geologischer Forschung Einblicke in die Landschaftsentwicklung ermöglichen und aufzeigen, wie die Schweizer Alpen in der frühen Nacheiszeit genutzt wurden.

