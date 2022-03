Kanton Uri Langlauf-Jugendcup ist nun in Endphase An der zweitletzten Prüfung im Rahmen des EWA-Energie-Uri-Langlauf-Jugendcups ist es zu spannenden Fights zwischen den Teilnehmenden gekommen. Josef Mulle 14.03.2022, 17.31 Uhr

Am EWA-Energie-Uri-Langlauf-Jugendcup wurde gefightet. Archivbild: Josef Mulle

Obwohl sich am Freitagabend der Föhn auch in Unterschächen bemerkbar machte, hatten die Verantwortlichen des Raiffeisen-Langlaufcenters den Protagonisten aus dem nordischen Bereich des Urner Skiverbandes eine toppräparierte Loipe hergestellt, die keine Wünsche offenliess.

Der Wettkampfleiter und Verantwortlicher des Langlauf-Jugendcups beim Urner Skiverband, Urs Gisler, verdankte den Verantwortlichen ihre Arbeit, wobei er auch die Hauptsponsoren EWA Energie Uri und Sport Imholz mit einschloss, die mit ihrem Engagement und Sponsoring die Lancierung des wichtigen Nachwuchsprojekts ermöglichten. Die Rennen wurden per Massenstart ausgelöst, und in der klassischen Technik gelaufen.

Spannende Wettkämpfe in den Mädchenkategorien

In der jüngsten Kategorie Mädchen/Knaben U10 – sie hatten eine Runde von 1,4 Kilometern zu laufen – setzten sich die bisherigen Sieger Ladina Kempf und Jonas Briker, beide SC Unterschächen, überlegen durch, und stehen bereits vor dem abschliessenden Ski-Cross als Gesamtsieger fest. Anders bei den Mädchen U12, wo auf den zwei Runden à 1,4 Kilometer auf Biegen und Brechen gekämpft wurde. Der Sieg ging schliesslich an Aline Baumann, SSC Schattdorf, vor ihrer Klubkollegin Eleni Janett. Mit den gewonnenen Punkten schloss Baumann zur bisherigen Gesamtleaderin Janett auf. Die Entscheidung um die Jugendcupkrone in dieser Kategorie wurde also auf das letzte Rennen vertagt, wobei mit Julia Indergand eine weitere Schattdorferin in Lauerstellung liegt.

In der Knabenkategorie liegt der einheimische Mario Briker nach seinem Sieg klar an der Spitze der Gesamtwertung vor Nicola Gisler, SSC Schattdorf. Die Kategorien Mädchen Knaben U14/U16 mussten dreimal die 1,4 Kilometer bewältigen, wobei sich die rennerprobten Nachwuchsleute des SC Unterschächen und des SSC Schattdorf in einem Pulk zusammenschlossen, und sich so gegenseitig überwachen konnten.

Nico Briker setzt sich durch

Der stärkste dieser Gruppe, Nico Briker, setzte sich schliesslich im Endspurt durch, und gewann vor Nina Walker, Siegerin Mädchen U14, und Dunja Walker, die damit die Kategorie Mädchen U16 für sich entscheiden konnte. Als alleiniger Teilnehmer ziert Liam Kelly, SSC Schattdorf, die Spitze der Knaben Kategorie U16.

Tagessieger Nico Briker. Bild: Josef Mulle

Der Tagessieger Nico Briker sagte im Siegerinterview mit einem verschmitzten Lächeln: «Ich kannte natürlich die Stärken meiner Konkurrentinnen. Damit konnte ich auch ein bisschen taktieren, und so reichte es trotz der heftigen Gegenwehr von den beiden Walker-Schwestern für den angestrebten Tagessieg.» Der Langlaufjugendcup nordisch wird am 26. März mit einem Skicross in Realp abgeschlossen, wo dann auch die letzten Entscheidungen in der Gesamtwertung fallen werden. Alle Teilnehmenden, die vier Rennen absolviert haben, sind preisberechtigt. Für die Sieger der Kategorie U14 Mädchen/Knaben winkt für die kommende Saison zudem ein Rennski nach eigener Wahl, gesponsert von Imholz Sport.