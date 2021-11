Kanton Uri Langlauf-Nachwuchs erhält neue Ski geschenkt Elena Frei und Nico Briker konnten in Bürglen den Lohn für ihren Fleiss abholen. Josef Mulle 08.11.2021, 18.05 Uhr

Freude bei der Skiübergabe (von links): Tino Walker, Nico Briker, Elena Frei, Hansueli Imholz und Urs Gisler. Bild: Josef Mulle (Bürglen, 3. November 2021)

Die Zeremonie der Skiübergabe an die Sieger der Kategorie U14 des Jugendcups nordisch hat nun schon bald 40-jährige Tradition. So lange zeichnet Imholz Sport bereits für dieses Sponsoring verantwortlich. So können die Gewinner jeweils einen Top-Rennski ihrer Wahl beantragen, und dann im November die neuesten Modelle in Empfang nehmen. Obwohl die Nordisch-Saison 2020/21 noch von Corona überschattet war, bestritten die jungen Urner Langläuferinnen und Langläufer vier der sechs geplanten Rennen, sodass der Langlauf-Jugendcup gewertet werden konnte. Nico Briker und Elena Frei, beide Mitglieder des Skiclubs Unterschächen, erreichten das Punktemaximum und waren damit die glücklichen Gewinner des Spezialpreises.

Zur Skiübergabe konnte Hansueli Imholz nebst den beiden Nachwuchshoffnungen auch Tino Walker, Chef nordisch USV, Urs Gisler, Verantwortlicher Langlaufjugendcup, sowie Elternvertreter begrüssen. «Ich freue mich riesig, den von euch ausgewählten Rennski zum Saisonbeginn übergeben zu können, soll es doch ein Ansporn sein, weiterhin dem Langlaufsport treu zu bleiben und auch eure Kolleginnen und Kollegen zu motivieren», so Imholz.

Wie der Vater, so der Sohn

Nico Briker, der seinen Vater Roman als Vorbild bezeichnet, möchte ganz beim Langlauf bleiben und nutzt daher seine übrigen sportlichen Tätigkeiten schon im Sommer als Vorbereitungstraining für den Langlauf. Elena Frei nennt ihren Götti André Marty, ehemaliger Urner Spitzenläufer, als Vorbild, wandelt aber als Bikerin klar auf den Spuren von Linda Indergand, die übrigens ihr Wintertraining grösstenteils ebenfalls auf den Langlaufskiern absolviert.

Urs Gisler dankte Hansueli Imholz für sein Engagement im nordischen Bereich, das nicht nur das erwähnte Skisponsoring betrifft, sondern auch die Preise für alle Teilnehmenden am Jugendcup. Dabei vergass Urs Gisler auch die übrigen Sponsoren nicht, allen voran den Hauptsponsor des Jugendcups, EWA Energie Uri, der auch die Schirmherrschaft für das Jahr 2022 übernimmt.

Tino Walker unterstrich mit seiner Anwesenheit die Wertschätzung des Urner Dachverbandes, gegenüber allen Sponsoren und Unterstützenden. Er verdankt denn auch die jahrelange Zusammenarbeit mit Imholz in allen Bereichen des Schneesports, schloss aber auch die Hilfe aller Eltern, Trainer und Betreuer in seine Dankesworte ein. Roman Briker, Cheftrainer nordisch beim Urner Skiverband, setzte den Schlusspunkt unter die gediegene Skiübergabe. Er, der seinen Sohn Nico begleitete, bedankte sich im Namen der Eltern ebenfalls für die Unterstützung von Imholz. «Ich konnte schon damals als U14-Sieger ein paar Ski entgegen nehmen. Damit ist die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der Sponsoringfirma auch ‹amtlich dokumentiert›», so Briker abschliessend.