Kanton Uri Mehrere Strassen wegen Lawinengefahr gesperrt – Matterhorn Gotthard Bahn bis Betriebsende unterbrochen Wegen eines Lawinenniedergangs und erhöhtem Lawinenrisiko sind mehrere Kantonsstrassenabschnitte gesperrt. Wegen Lawinengefahr ist zudem die Strecke Fiesch bis Hospental der Matterhorn Gotthard Bahn bis Betriebsende unterbrochen. 28.01.2021, 12.29 Uhr

Zwischen Seedorf und Isleten hat eine Lawine die Kantonsstrasse verschüttet. Bild: Baudirektion Uri

(zim) Die starken Niederschläge haben zu einem erhöhten Lawinenrisiko geführt, wie die Baudirektion des Kantons Uri am Donnerstag mitteilte. So ist in der Nacht auf Donnerstag, um 3.25 Uhr, eine Lawine auf die Fischlaui bis auf die Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Isleten niedergegangen. Die Strasse wurde verschüttet, zu Schaden kam laut Mitteilung niemand. Mit den Räumungsarbeiten konnte noch nicht begonnen werden, da die Schneemassen im Gebiet oberhalb immer noch aktiv sind und mit weiteren Niedergängen zu rechnen ist. Der Abschnitt bleibt bis mindestens Freitagmorgen gesperrt, dann findet um 10 Uhr eine Neubeurteilung der Situation statt.