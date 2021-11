Boosterimpfung in Uri für alle ab 16 Jahren möglich

Coronapandemie Ab Freitag können sich im Kanton Uri alle über 16 für den Booster anmelden Alle Personen ab 16 Jahren, bei denen die vollständige Immunisierung mindestens sechs Monate zurückliegt, können sich im Kanton Uri ab dem 3. Dezember für eine Auffrischimpfung anmelden. 30.11.2021, 13.11 Uhr

Die Boosterimpfung schreitet im Kanton Uri gut voran, teilte der Sonderstab Covid-19 am Dienstag mit. So hätten nach den Bewohnerinnen und Bewohnern der Alters- und Pflegeheime und Behinderteninstitutionen in der vergangenen Woche bereits zahlreiche Personen ab 65 Jahren die Auffrischimpfung erhalten. Diese Woche werde im Kantonsspital das Gesundheitspersonal geimpft. Und auch für die nächsten Impftage seien die Termine sehr gut ausgebucht.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sind ab Freitag, 3. Dezember, 8 Uhr, im Kantonsspital Anmeldungen für Auffrischimpfungen für alle Personen ab 16 Jahren möglich, die ihre zweite Impfung vor mindestens sechs Monaten erhalten haben oder die vor mindestens sechs Monaten genesen sind. Bis dahin können sich Personen über 65 Jahren für die Boosterimpfung im Kantonsspital Uri unter 041 875 50 70 oder unter www.ur.ch/impfen anmelden.

Empfohlen wird, dass für die Auffrischimpfung der gleiche Impfstoff verwendet wird, mit dem die Erstimpfung erfolgt ist. Zusätzlich wird die Auffrischimpfung in diversen Urner Hausarztpraxen und in der Apotheke in Altdorf angeboten.

Separater Boosterimpftag für Personen ab 65 Jahren in Andermatt

Am Samstag, 4. Dezember, erhalten laut dem Sonderstab Covid-19 Personen ab 65 Jahren aus dem Urner Oberland ohne Voranmeldung im Seniorenzentrum Ursern (Gotthardstrasse 24, 3. Stock) die Auffrischimpfung. Von 9 bis 16 Uhr impfen die Hausarztpraxis Andermatt und das Kantonsspital im Seniorenzentrum. Neben der Krankenkassenkarte sind auch eine ID und falls vorhanden der Impfausweis mitzubringen. (dvm)