Urner Lehrer arbeitet zu 120 Prozent an zwei Schulen

Kanton Uri Lehrer arbeitet zu 120 Prozent an zwei Schulen – «Kritisch, ob man seinen Job so auf lange Frist seriös machen kann» Ein Lehrer arbeitet gleichzeitig am Kollegi und an der Schule Altdorf. Auf eine kurze Frist könne das angesichts des Lehrermangels sinnvoll sein.

Wie viel Arbeit kann eine Lehrperson leisten? Je nachdem offenbar eine ganze Menge, wie ein Beispiel aus dem Kanton Uri zeigt. Ein Lehrer, der bereits zu 100 Prozent am Kollegium Altdorf angestellt ist, engagiert sich derzeit zusätzlich in einem 20-Prozent-Pensum an der Schule Altdorf. Grundsätzlich sei das nicht verboten, wie es beim Kollegium auf Anfrage heisst. «Unseres Wissens gibt es keine gesetzliche Grundlage, auf der wir dies verbieten könnten», schreibt Prorektor Fabian Hauser auf Anfrage.

Die Kantonale Mittelschule Uri: Eine von mehreren Arbeitgeberinnen der Lehrperson. Archiv UZ

«Ich bin kritisch, ob man seinen Job bei so einem Pensum auf lange Frist seriös machen kann», sagt dazu Franziska Peterhans vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz auf Anfrage. Zu bewältigen gibt es durch eine Anstellung an einer zweiten Schule nicht nur den zusätzlichen Unterricht und dessen Vor- und Nachbereitung. Auch regelmässig stattfindende Sitzungen zur Unterrichtsplanung müssen an zwei Schulen wahrgenommen werden.

Hinzukommen können Dinge wie zusätzliche Elterngespräche und Aufgaben, die im Rahmen der Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchtigung oder sonstigen besonderen Bedürfnissen anfallen. Ist das Engagement aber nur befristet so hoch, könne das angesichts des Lehrermangels vertretbar sein, findet Peterhans.

Unterrichtsqualität am Kollegi leide nicht

Ein 100-prozentiges Pensum am Altdorfer Kollegi, das bedeutet je nach Stufe und Fach konkret 23 oder 25 Lektionen pro Woche, plus die entsprechende Vor- und Nachbereitung sowie die genannten weiteren Verpflichtungen. «Bei einer 100-Prozent-Anstellung an unserer Schule sind diese auch lückenlos zu absolvieren», so Prorektor Hauser weiter. Ein zweiter Arbeitgeber müsse darüber informiert sein und darauf Rücksicht nehmen.

Am Kollegi Altdorf sieht man ein Engagement, das über eine Vollzeitstelle hinausgeht, eigentlich nicht gerne. «Grundsätzlich sehen wir Pensen von über 100 Prozent sehr kritisch. Bei dem akuten Lehrermangel, der herrscht, kann dies kurzfristig aber sinnvoll sein», ist auch Hauser der Meinung. Bislang sei die Qualität des Unterrichts des betreffenden Lehrers durch das hohe Pensum aber nicht beeinträchtigt. «Sollte der Unterricht darunter leiden, würden wir korrigierend eingreifen.»

Ob es sich bei der aktuellen Situation des Lehrers um eine befristete Lösung handelt, wollte das Kollegi Altdorf nicht beantworten. Nähere Angaben zur Anstellung bei der Schule Altdorf waren ebenfalls nicht zu erhalten. Schulratspräsident Adrian Dittli wollte auf Anfrage keine der gestellten Fragen, unter anderem zur Unterrichtsqualität und der Dauer der Anstellung, beantworten.

