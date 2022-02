Strafuntersuchung gegen den Leiter eines Urner Covid-Testzentrums

KANTON URI Strafuntersuchung gegen den ehemaligen Leiter eines Urner Corona-Testzentrums eingeleitet Weil er seine kriminelle Vergangenheit verschwiegen hatte, ist der 61-jährige Aargauer seinen Auftrag los. Die Staatsanwaltschaft Uri hat die Untersuchungen aufgenommen. Carmen Epp 11.02.2022, 16.00 Uhr

Der Leiter eines Testzentrums im Kanton Uri hat seine kriminelle Vergangenheit verschwiegen. Symbolbild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. September 2021)

Im Oktober 2021 eröffnete ein schweizweit tätiges Laborunternehmen im Auftrag des Kantons ein Test- und später auch Impfzentrum in Uri. Die Leitung des Zentrums übertrug das Unternehmen im Mandatsverhältnis einem Mann beziehungsweise dessen Einzelfirma. Der Aargauer war bereits seit März 2021 als operativer Leiter des Impfzentrums in Horgen tätig. Doch der Einsatz in Uri blieb nicht von langer Dauer. Bereits zwei Monate später war er den Auftrag los – und um eine Strafuntersuchung reicher.

Verheimlichtes Vorleben führt zum Auftragsentzug

Der Grund dafür ist die Vergangenheit des heute 61-Jährigen: Der Mann war mehrfach vorbestraft. 2008 verurteilte ihn ein Gericht im Kanton Freiburg wegen sexueller Handlungen mit einem Kind zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten und einer ambulanten Therapie.

2018 wurde er erneut wegen sexuellen Handlungen mit Kindern angeklagt, diesmal im Kanton Aargau. Das Gericht entschied sich knapp gegen eine Verwahrung und verurteilte den Mann zu viereinhalb Jahren Gefängnis. Da der Mann bereits seit Juni 2016 in Untersuchungshaft den vorzeitigen Strafvollzug angetreten hatte, wurde er Ende 2020 aus der Haft entlassen. Über den Fall wurde in den lokalen Medien berichtet.

Gegenüber seinen Auftraggebern und auch den Angestellten seiner Einzelfirma hatte er seine kriminelle Vergangenheit verschwiegen. Als sie durch Recherchen eines seiner Angestellten ans Licht kommt, beendet das Labor-Unternehmen das Mandatsverhältnis mit dem Leiter des Test- und später auch Impfzentrums beziehungsweise mit dessen Firma umgehend.

Zum Fall befragt, betont das Unternehmen, dass es sich bei der Leitung des Zentrums um ein Mandatsverhältnis mit der Firma des Mannes gehandelt habe. Er selber sei nie direkt beim Laborunternehmen angestellt gewesen und habe somit auch nie die gängigen Rekrutierungs- und Prüfungsverfahren einer Anstellung durchlaufen. Weiter möchte sich das Unternehmen nicht zum Fall äussern.

Kanton Uri begrüsst das Vorgehen des Unternehmens

Welche Rolle spielte der Kanton Uri in dem Fall? Das besagte Laborunternehmen sei durch den Kanton Uri für die Aufgabe, Coronatests durchzuführen, beauftragt worden, heisst es auf Anfrage bei der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion. Später wurden im selben Zentrum auch Impfungen durchgeführt.

Für die Organisation der beauftragten Arbeiten inklusive Anstellung des Personals und allfälliger Subakkordanten – zu denen auch der 61-Jährige beziehungsweise dessen Firma gehört – sei das Unternehmen selber zuständig.

Da die Inhalte des Auftrags angesichts der Entwicklung der Pandemie ständig wechselten, hätten regelmässig Absprachen zwischen den Verantwortlichen des Labor-Unternehmens und dem Kanton Uri stattgefunden. Letzterer habe am 16. Dezember Kenntnisse von den Vorwürfen gegen eine im Testcenter angestellte Person erhalten. Und am 17. Dezember, also tags darauf, habe das beauftragte Labor-Unternehmen das Arbeitsverhältnis mit der betreffenden Person beendet. «Der Kanton unterstützt die seitens der Firma getroffenen Schritte.»

Tätigkeitsverbot wird ihm zum Verhängnis

Der 61-Jährige ist jedoch nicht nur seinen Auftrag los. Auch juristisch hat sein Einsatz im Kanton Uri ein Nachspiel. Der Mann hatte zwar Ende 2020 seine Strafen verbüsst und war seither ein freier Mann. Das Aargauer Gericht hatte ihn im Urteil von 2018 jedoch mit einem Tätigkeitsverbot belegt. Damit wurde dem Mann «für 10 Jahre jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt mit Kindern umfasst, verboten», wie aus dem Urteil hervorgeht, das unserer Zeitung vorliegt.

Dieses Tätigkeitsverbot wird dem Mann nun zum Verhängnis, wie das Onlineportal «Crime Schweiz» meldet. Da er im Zentrum auch Kinder und Jugendliche getestet und später auch geimpft hat, ist nun juristisch zu klären, ob er gegen diese Auflage verstossen hat.

Die Staatsanwaltschaft Uri hat deshalb eine Strafuntersuchung wegen Missachtung eines Tätigkeitsverbots gegen den Mann eröffnet, wie sie auf Anfrage bestätigt. Da es sich um ein hängiges Verfahren handelt, können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.