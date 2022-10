Logistikum nimmt ersten Roboter in Altdorf in Betrieb

Kanton Uri Logistikum nimmt ersten Roboter in Betrieb In Altdorf entsteht ein Bildungs- und Innovationszentrum für optimierte und nachhaltige Logistiksysteme. Mit dem ersten Roboter im Testzentrum werden bald auch Studierende arbeiten. 17.10.2022, 16.30 Uhr

Die digitale Transformation macht auch vor Logistikprozessen nicht Halt. Künftig sollen nicht mehr Menschen mit Hubstaplern leere Paletten in Lagerhallen herumfahren und im Büro manuell papierene Lieferscheine kontrollieren. In vollautomatisierten Warenlagern der Zukunft wird der Transport der Ware innerhalb des Gebäudes im 24-Stunden-Betrieb ohne Personal funktionieren, wie die Logistikum Schweiz GmbH in einer Medienmitteilung schreibt. Um die Kontrolle der Bestellungen, die Bewirtschaftung des Nachschubs sowie das intelligente Verladen der Auslieferfahrzeuge sollen sich automatisierte Prozesse kümmern. Dabei soll die Ware schneller sortiert und ausgeliefert werden – und der Platz in den Lagerhäusern soll erst noch besser genutzt werden. Die Abläufe sollen zwar nach wie vor von Fachkräften geplant, optimiert und überwacht werden. Doch kann das Personal dank der Digitalisierung künftig mehr Zeit für Aufgaben einsetzen, die mehr Wertschöpfung generieren.

Herbert Ruile, Geschäftsführer Logistikum Schweiz, präsentiert den ersten Roboter des «Innovation Space» in Altdorf. Bild: PD

In Altdorf werden derzeit die Warenlager der Zukunft entwickelt. Logistikum Schweiz baut seit 2019 im Urner Kantonshauptort ein Bildungs- und Innovationszentrum für optimierte und nachhaltige Logistiksysteme auf. In den früheren Räumlichkeiten der «Urner Zeitung» an der Höfligasse hat Logistikum ein Forschungslabor eingerichtet, den sogenannten Innovation Space. Die in der Theorie entwickelten Ideen für vollautomatische Logistikprozesse sollen hier prototypisch umgesetzt und praktisch getestet werden.

Bestehende Technologien miteinander verknüpfen

Seit kurzem ist der «Innovation Space» in Altdorf in Betrieb, bereits dreht laut der Mitteilung der erste Roboter im Raum seine Runden. Wer sich nun aber einen vollautomatisierten Maschinenmenschen wie aus einem Science-Fiction-Film vorstellt, wird enttäuscht. Der erste Roboter von Logistikum ist nicht viel mehr als ein fahrbarer Untersatz, der im Raum verschiedene markierte Felder und Stationen anfährt, die mit Barcodes versehen sind. Das Gefährt spielt dabei Szenarien eines typischen Warenlagers durch – von der Anlieferung der Ware, über deren Sortierung, zur Einlagerung bis hin zur Bereitstellung der Paletten zur Auslieferung. Momentan führt der Roboter erst wenig automatisch aus, die verschiedenen Befehle müssen erst programmiert werden.

«Wir entwickeln hier aber keine komplett neuen Maschinen», wird Herbert Ruile, Geschäftsführer Logistikum Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Es geht darum, bestehende Technologien miteinander zu verknüpfen und dadurch weiterzuentwickeln.» So müssten beispielsweise Software der Warenverwaltung und Robotertechnologien im vollautomatisierten Betrieb eines Lagerhauses aufeinander abgestimmt werden. Das System müsse beispielsweise jederzeit wissen, wo der fahrbare Roboter welche Ware wann abgestellt hat. Ansonsten wird man sie in einem grossen Lagerkomplex kaum mehr wiederfinden. Überdies sollen die Automaten etwa die online getätigten Bestellungen bereitstellen können.

Als ausseruniversitäre Forschungseinrichtung arbeitet Logistikum mit verschiedenen Partnern aus der Wirtschaft zusammen – derzeit unter anderem mit ABB, Sunrise, R. Wick AG, CIM GmbH, Logway Informatik AG und Ponera Group Sàrl. Firmen können im «Innovation Space» ihre Produkte (Software, Automaten, Roboter etc.) präsentieren, Logistikum entwickelt diese weiter und versucht sie gemeinsam mit anderen Produkten im System einzubinden. Gleichzeitig berät Logistikum Firmen bei der Planung künftiger Lagersysteme – vom kleinen KMU bis hin zum Grosskonzern. «Der ‹Innovation Space› in Altdorf soll ein öffentlicher Ort sein, an dem Forschung und Wirtschaft zusammenkommen», so Herbert Ruile. Interessierte Firmen könnten das Forschungslabor auf Anmeldung jederzeit besuchen und sich dabei inspirieren lassen.

Studiengang startet im Herbst 2023

Bald sollen auch Studierende im «Innovation Space» in Altdorf Logistiksysteme der Zukunft mitentwickeln. Logistikum Schweiz lanciert gemeinsam mit der Hochschule Luzern und in Zusammenarbeit mit der FH Oberösterreich den für die Schweiz völlig neuen Masterstudiengang «Logistik & Supply Chain Management». Ein Teil der Lehrveranstaltungen sollen nicht im Vorlesungssaal in Luzern, sondern im «Innovation Space» in Altdorf durchgeführt werden. Nach mehrjähriger Vorarbeit ist nun klar: Der erste Logistik-Studiengang wird im Herbst 2023 starten. (pd/mu)

Mehr Infos gibt es unter www.logistikum.ch