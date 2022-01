Urner Staatsarchiv macht Urkunden im Netz einsehbar

Kanton Uri Machtkämpfe und prachtvolle Siegel: Urner Staatsarchiv macht historische Urkunden online zugänglich Die Urkundensammlung des Kantons Uri ist digitalisiert worden. Jetzt stehen die Dokumente auf der Webseite des Staatsarchivs für alle einsehbar, die in die Urner Vormoderne eintauchen wollen. 29.01.2022, 15.31 Uhr

Die Urkunde Nr. 74 ist eine von 200 digitalisierten Dokumenten. Das Land Uri bestätigt darin der Familie von Rudenz die Steuerfreiheit für den Zoll in Flüelen, 19. Juni 1365. Bild: PD

200 Pergamenturkunden aus dem Zeitraum von 1196 bis 1771 beherbergt die Sammlung des Staatsarchivs Uri. Diese bieten eine «Tour d’Horizon» durch die Geschichte des Kantons Uri, der Eidgenossenschaft und Europas in der Zeit des Mittelalters und der Neuzeit. Die jüngsten Urkunden stammen dabei aus der Zeit kurz vor dem Beginn der Umwälzungen, aus welchen der heutige Bundesstaat und der Kanton Uri hervorgegangen sind.

Wie die Urner Bildungs- und Kulturdirektion mitteilt, sei diese Sammlung nun vollständig fotografiert und in den Archivkatalog des Staatsarchivs integriert worden. So können die Urkunden und Siegel jetzt online eingesehen und studiert werden. Abgebildet seien dabei jeweils die Vor- und Rückseiten der Pergamente sowie die Vorderseiten der Siegel. Die Rückseiten würden oft Bemerkungen und Informationen zum Inhalt der Texte auf der Vorderseite oder Hinweise zur Überlieferung der Urkunden beinhalten.

Urkunden dokumentieren emanzipatorische Akte von Uri

Wer also mehr über Themen wie Weiderechte und Alpnutzung – in welchem Zusammenhang die Grenzen zwischen Glarus und Uri festgelegt worden sind – wissen will, kann online die älteste Urkunde aus dem Jahr 1196 einsehen. Ausserdem seien auch Urkunden, welche die herrschaftliche Selbstbehauptung der Urner Bevölkerung thematisieren, gut vertreten. Im Mittelalter stehe die Beziehung zu Klöstern im Vordergrund, die in Uri einen grossen Teil des nutzbaren Landes besassen und Herrschaft über die Menschen ausübten. Zu nennen sind etwa das Kloster Wettingen, die Fraumünsterabtei in Zürich sowie die Klöster Rathausen, Kappel und Frauental. Im Jahr 1359, als es dazu wirtschaftlich stark genug war, kaufte sich Uri aus der Abhängigkeit der Klöster frei. Dieser emanzipatorische Akt sei mit den vorhandenen Urkunden sehr gut belegt, schreibt die Urner Bildungs- und Kulturdirektion in ihrer Mitteilung.

Uri war aber nicht nur Untertanenland, sondern habe durch Konrad von Moos aus Ursern und dessen Nachkommen auch Herrschaft über die Leventina ausgeübt. Zu jener Zeit war stete Wachsamkeit nötig, denn im vormodernen Europa war die gesellschaftlich-politische Ordnung viel weniger stabil, als wir es uns heute gewohnt sind. Die Rechtssicherheit war keineswegs gegeben und Ansprüche mussten laufend bestätigt und durchgesetzt werden. In diesem Zusammenhang stehen die recht zahlreich vorhandenen Urkunden, mit denen Könige und Kaiser anlässlich der Thronbesteigung den Urnerinnen und Urnern ihre althergebrachten Rechte und Freiheiten bestätigten. Denn bei einem Machtwechsel war es jeweils nicht sicher, ob der neue Herrscher die bestehenden Verhältnisse anerkannte.

So habe sich Uri jedes Mal bemüht, die geltenden Rechte bestätigen zu lassen. Diese rechtsbewahrende Funktion sei der Hauptgrund dafür, dass die Urkunden der Sammlung in der Urner Kanzlei besonders sorgfältig aufbewahrt worden seien. «Dieser Sorge unserer Vorfahren ist es zu verdanken, dass wir die Schriftstücke heute noch besitzen», schreibt die Bildungs- und Kulturdirektion.

Auch die historischen Zeitschriften helfen beim Verstehen der Urkunden

Neben vielfältigen Informationen zeichnen sich die Urkunden auch durch ihre Ästhetik aus. Sie seien ein Abbild der Kultur des Mittelalters und der Neuzeit. Die sorgfältig gestalteten Schriftstücke, die Schönheit der Handschriften und die oft prachtvollen Siegel geben Einblicke in Zeitalter und Epochen, die sehr verschieden von der heutigen Welt waren.

Die meisten handschriftlichen Texte der Sammlung liegen in historischen Zeitschriften gedruckt vor (so zum Beispiel im «Geschichtsfreund» oder im «Historischen Neujahrsblatt des Kantons Uri»). Auch diese Zeitschriften stehen online zur Verfügung und würden beim Entziffern der Handschriften gute Dienste leisten. Allgemein biete die Online-Urkundensammlung Gelegenheit, tief in die Welt der Vormoderne des Kantons Uri einzutauchen. (mah)

Die Urkunden sind auf der Webseite des Staatsarchivs Uri einsehbar oder direkt unter dem folgenden Link: https://scope.ur.ch/scopeQuery/archivplansuche.aspx?ID=211996.