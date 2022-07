Mit der Urner Firma «Mister Beam» im neuen Zuhause probewohnen

Ehemalige Eventhalle Mit «Mister Beam» im neuen Zuhause probewohnen: Diese Urner Firma macht Baupläne live erlebbar Ein Urner Start-up projiziert Baupläne im Massstab 1:1 in eine Halle. So kann die Einrichtung schon vor dem Bau optimiert werden. Florian Arnold Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

«Die Karte ist nicht das Gebiet selber», sagte ein kluger Kommunikationsforscher einst. Für viele Bauherren ist aber genau dies das Problem. Sie können sich nur vage vorstellen, wie das geplante Heim einst aussehen wird. Ein Urner Unternehmen schafft da nun Abhilfe und haucht den Bauplänen Leben ein – und damit auch der ehemaligen Eventhalle in Erstfeld.

Video: Florian Arnold/rol

Die Fenster der Halle, in der früher auch mal das «Pleasure-Center» untergebracht war, sind so verdunkelt, dass kein Licht mehr hineinscheint. Von der Decke hängen lange weinrote Vorhänge, die dem einstigen Partyraum trotz der Dunkelheit eine wohnliche Atmosphäre verleihen. Mit einem Blick nach oben erkennt man vier riesige Projektoren. Auf dem Boden leuchtet gross das Logo der neuen Firma auf: «Mister Beam» – zweifelsohne eine Erinnerung an eine bekannte TV-Serie aus den 1990er-Jahren. Nun legt Unternehmer Urs Tresch den Schalter um. Und plötzlich fühlt man sich inmitten eines Reality-Spiels.

Einrichten ohne Wohnung

Die vier Projektoren «beamen» jetzt den Bauplan einer 120 Quadratmeter grossen Wohnung im Massstab 1:1 auf den Boden. Entlang der Linien platziert der Geschäftsführer die fahrbaren Stellwände.

Urs Tresch ist «Mister Beam» und «beamt» Pläne im Massstab 1:1 an den Boden, um diese erlebbar zu machen. Florian Arnold / Urner Zeitung

Neben der Projektionsfläche stehen Kartonattrappen einer Waschmaschine und eines Tumblers bereit, Schränke, Sofa, Bett, Badewanne, WC und Kücheneinrichtung befinden sich auf Rollen, damit man sie auf der Fläche nach Belieben umherschieben kann.

Und genau dafür ist das Urner Start-up-Unternehmen da: Wer eine neue Wohnung einrichten will, die vielleicht noch nicht einmal gebaut ist, kommt bei «Mister Beam» zum Probewohnen.

Die Idee hat der 40-Jährige auf einer Reise in Nordamerika aufgeschnappt. «Schon dort fand ich dieses Business cool, aber auch etwas verrückt.» Als er in einer Fernsehsendung mitbekam, dass dieses nun auch in Deutschland angeboten wird, gab er sich einen Ruck und gründete die eigene Firma und gab dafür seinen Leitungsposten einer grossen Schweizer Firma auf. Damit sicherte er sich das Business als Erster in der Schweiz.

«Es reizte mich, etwas Neues auszuprobieren und etwas zu riskieren.»

Dies liege eigentlich nicht in seinem Naturell. «Aber manchmal muss man etwas wagen im Leben.»

Blick für die Umsetzung

Es sei eine gute Dienstleistung am Kunden und für die Unternehmer das Tüpfchen auf dem i, um einen kompletten Service zu bieten.

«Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv. Nur vereinzelte Planer sagen, dass dieser Service überflüssig sei.»

Tresch ist da anderer Meinung. Wenn man tagelang die Pläne studiere, verliere man den Blick für die Umsetzung.

«Erst wenn man in der Wohnung einmal Probe gesessen und das Raumgefühl erlebt hat, weiss man, wo der Fernseher hingehört.»

Dann sei auch klar, wo die Steckdose hingehörte. Auf welche Seite muss der Flügel der Balkontür aufgehen? Ist die Tür zu schmal? Ist der Tisch zu breit? Soll das WC auf der anderen Seite montiert werden? Das sind Fragen, welche die Kunden bei einem solchen Rundgang beantworten könnten.

Gerade im Küchenbereich komme es aufs Volumen der Einrichtung an, weiss Tresch. «Anpassungen im Nachhinein können teuer zu stehen kommen, da dann vielleicht die Rohre oder Leitungen am falschen Ort sind. Wenn man das von vornherein erlebt hat, kann man die Planungsfehler vermeiden. Und Kosten sparen.»

Urs Tresch in einer gebeamten Wohnung im Massstab 1:1. Florian Arnold / Urner Zeitung

Natürlich ist der Besuch bei «Mister Beam» nicht gratis. Verrechnet werden das Einrichten und schliesslich das «Probewohnen» pro Stunde. Die Preise sollen in den ersten Monaten noch festgelegt werden. Tresch ist überzeugt, dass man eine günstigere Variante als beispielsweise 3D-Visualisierungen anbieten kann.

«Eine Stunde pro Stockwerk reicht meistens aus, um die wichtigen Abklärungen zu machen und die gewünschten Erkenntnisse zu gewinnen», sagt der Unternehmer. Bei mehrstöckigen Gebäuden ist jeweils ein Umbau nötig. Dieser nehme aber durch die fahrbaren Möbel und Wände gerade mal zehn Minuten in Anspruch. Um Stress zu vermeiden, empfange man pro Tag maximal zwei Kunden.

Uri zum Erlebnis gemacht

Vom Standort in Uri ist der Erstfelder überzeugt: «Wir befinden uns gleich bei der Autobahn inmitten der Schweiz.» Zudem würden viele Leute weite Strecken für ihre Wohnungseinrichtung in Kauf nehmen. So konnte er denn auch schon Kunden aus St.Gallen oder sogar aus dem Tirol gewinnen.

«Wir legen den Kunden natürlich auch nahe, dass sie ihren Besuch vielleicht auch noch mit einem anderen Erlebnis in Uri verbinden.»

Im Winter etwa mit einem Skitag oder im Sommer mit einer Wanderung. Überzeugen möchte er natürlich auch die lokale Kundschaft. «Momentan sind wir daran, das Vertrauen mit den Unternehmern aufzubauen. Wir sehen uns dabei als Brücke zwischen der Planung und dem Endkunden.»

Etwas Zeit für den Aufbau gibt sich Tresch noch. «Es wäre schön, wenn wir im Herbst eine kostendeckende Auslastung hätten.» Neben dem Hauptzweck der Firma kann sich der Urner auch vorstellen, die Anlage für spezielle Ausstellungen oder Dinner zu verwenden. Denn über die Beamer lassen sich auch Bilder oder Videos in hoher Qualität projizieren. «Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.»

