Kanton Uri Mit 146 km/h über den Gotthardpass: Urner Polizei stoppt jungen Töff-Raser Ein Lenker mit Tessiner Kontrollschild musste am vergangenen Samstag seinen Führerschein abgeben. Grund dafür war eine Raserfahrt auf dem Gotthardpass. 30.05.2022, 15.21 Uhr

Am Samstag ging der Kantonspolizei Uri ein junger Raser aus dem Tessin ins Netz. Der 22-Jährige Motorradfahrer war am Gotthardpass mit einer Geschwindigkeit von 146 km/h unterwegs – erlaubt sind auf der Ausserortsstrecke bloss die üblichen 80 km/h.

Erwischt wurde der Lenker mit Tessiner Kontrollschild bei einer Geschwindigkeitskontrolle. Ihm wurde daraufhin der Führerausweis abgenommen. Er wird zudem wegen der qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.

Bei weiteren Kontrollen an der Furka- sowie Gotthardstrasse in Realp und in Hospental wurden ebenfalls mehrere Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf den Ausserortstrecken entdeckt. So mussten vier weitere Lenker zur Anzeige gebracht werden.

Drei PW-Lenker waren dabei auf der Furkastrasse mit 109 km/h, 117 km/h beziehungsweise 118 km/h unterwegs. Ein Motorradfahrer passierte die Kontrollstelle am Gotthardpass derweil mit 114 km/h. (lga)