Kanton Uri Mit der neuen Software sollen 70 Prozent der Urner Bevölkerung ihre Steuererklärung digital ausfüllen E-Tax soll die Steuererklärung für die Urner Bevölkerung vereinfachen. Dank Scan-Funktionen und einer Online-Identifikation wird der Gang zum Briefkasten überfällig. Wer Fragen dazu hat, soll sich bei der Hotline des Kantons melden. 02.02.2022, 16.49 Uhr

Die elektronischen Steuererklärungen würden dem Amt für Steuern zahlreiche Arbeitsschritte abnehmen. Bild: Valentin Luthiger/PD

In den nächsten Tagen flattert ein Brief in alle Urner Haushalte: Die jährliche Aufforderung zum Ausfüllen der Steuererklärung. Doch dieses Jahr soll das Prozedere einfacher werden. Die neue Steuersoftware eTax.UR ermöglicht das elektronische Ausfüllen der Steuererklärung, sodass der Gang zum Briefkasten nicht mehr nötig ist.

In dem Brief seien also ein persönlicher Zugangscode und eine Anleitung für die erstmalige Anmeldung enthalten, schreibt die Urner Finanzdirektion in ihrer Mitteilung. Neben den eingebauten Assistenzfunktionen und Hilfetexten sind auf der Kantonswebsite zahlreiche Zusatzinformationen und Anleitungen sowie ein Erklärvideo zu finden. Ausserdem biete das Amt für Steuern zusätzlich eine Hotline und ein Kundencenter an.

Die Steuererklärung lasse sich mittels Computer, Tablet oder sogar dem Smartphone ausfüllen. Dabei müssten sich die steuerpflichtigen Personen unter www.etax.ur.ch registrieren und dort ein persönliches Konto eröffnen. Anschliessend kann die Steuererklärung mittels Zugangscode und der Identifikationsnummer elektronisch ausgefüllt werden. So werde die Datensicherheit über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gewährleistet. Die Personalien seien bereits vorerfasst, ebenso wiederkehrende Vorjahresdaten, wie beispielsweise die Kontoinformationen aus dem Wertschriftenverzeichnis.

So sieht die neue Software für steuerpflichtige Urnerinnen und Urner aus. Bild: PD/Kanton Uri

Der Lohnausweis und andere Pflichtbelege können mit Hilfe der kostenlosen Scanning-App Snap.Share eingelesen oder direkt als PDF eingefügt werden. Am Schluss erfolge eine Vollständigkeitsprüfung, bevor die Steuererklärung dann elektronisch mit einem Mausklick dem Steueramt übermittelt wird. Eine Unterschrift sei bei der elektronischen Einreichung nicht mehr notwendig, weil die Identifikation über den Zugangscode läuft.

Hier gibt's Hilfe Falls steuerpflichtige Personen mit der neuen Steuererklärung oder der Anwendung eTax.UR Probleme bekunden und auf der Website nicht die gewünschte Hilfe finden, können sie sich an die Hotline wenden. Diese steht den Urnerinnen und Urnern ab sofort von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 041 766 59 16 zur Verfügung. Das Amt für Steuern betreibt zusätzlich von Februar bis April 2022 ein Kundencenter. Dort wird am Computer Hilfe und Unterstützung geboten, falls Berührungsängste bei der Bedienung bestehen oder Probleme bei der Registrierung auftreten. Aufgrund der beschränkten Ressourcen ist eine Voranmeldung für das Kundencenter notwendig (online oder telefonisch unter 041 875 21 17). Interessierte Personen haben auch die Möglichkeit, Fachkurse für das Ausfüllen der neuen elektronischen Steuererklärung zu besuchen. Angeboten werden diese vom Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri sowie von der Pro Senectute Uri. Die entsprechenden Ausschreibungen sind auf den jeweiligen Websites der Anbieter zu finden. (mah)

Auf Wunsch bestehe auch weiterhin die Möglichkeit, die Papierformulare vom Gemeindesteueramt zu beziehen und die Steuererklärung von Hand auszufüllen, schreibt der Kanton weiter. Die Excel-Steuererklärung werde aber nicht mehr angeboten.

Der Regierungsrat setzt sich zum Ziel, dass mehr als 70 Prozent der in Uri steuerpflichtigen Personen ihre Steuererklärung mit eTax.UR ausfüllen. Denn jede Steuererklärung, die elektronisch eingereicht werde, könne dann ohne Vorerfassung und Scanning direkt von den Mitarbeitenden des Amts für Steuern bearbeitet werden. Durch viele manuelle Arbeitsschritte würden bei der Papier-Steuererklärung hohe Kosten entstehen, welche so umgangen werden könnten. Auch die Umwelt werde dieser Entwicklung danken, so die Urner Finanzdirektion: So könne Geld und Papier gespart werden. (mah)