So geht Andermatt-Sedrun gegen den Gletscherschwund vor

Kanton Uri Mit Sprengungen und Bohrern: So reagiert Skigebiet Andermatt-Sedrun auf den Gletscherschwund Die schmelzenden Gletscher machen auch den Betreibern des grössten Urner Skigebiets zu schaffen. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer im Skigebiet Andermatt-Sedrun über die Pisten flitzen will, kann vom Gemsstock auf knapp 3000 Metern über Meer aus zwei Abfahrten absolvieren, die über Gletscher führen. Eine Piste liegt auf dem Gurschenfirn, eine weitere führt über den St.-Anna-Firn. Letzterer dürfte jedoch in etwa 10 bis 15 Jahren nicht mehr existieren, schätzt der ETH-Forscher Matthias Huss (wir berichteten). Wie begegnen die Betreiber des Skigebiets dieser Entwicklung?

Die beiden Gletscherabfahrten am Gemsstock. Grafik: Andermatt Sedrun Disentis Marketing AG

Alles anzeigen

Um das Wegschmelzen der beiden Gletscher zu verhindern, greifen die Verantwortlichen auf diverse Mittel zurück, auch auf Sprengstoff. «Mit Lawinen, die durch Sprengungen oberhalb des Firns ausgelöst werden, können wir eine zusätzliche, schützende Schneedecke bewirken», erklärt Andermatt-Pistenchef Carlo Danioth auf Anfrage eine Methode, die beim Gurschenfirn zum Einsatz kommt.

Dabei handle es sich um Lawinen, die sowieso präventiv ausgelöst werden müssen, damit die Skifahrenden auf der Piste nicht plötzlich von Schneebrettern überrascht werden.

Heisse Sommer bringen viel Arbeit

Pistenchef Carlo Danioth. Bild: Florian Arnold

Auch beim St.-Anna-Firn komme teilweise Sprengstoff zum Zug, sowie auch Bohrmaschinen oder Bagger. «Die steinigen, unebenen und eisfreien Stellen müssen während des Sommers maschinell und teilweise auch durch Sprengungen bearbeitet werden, damit wir das Gebiet in den Wintermonaten zu einer befahrbaren Piste machen können.» Wenn der verschwindende Gletscher zum Beispiel hervorstehende Felsen freigibt, müssen diese eben gemacht werden, damit sie Skifahrern nicht gefährlich werden.

Heisse Sommer wie der vergangene würden ihnen daher arbeitsintensive Monate zur Vorbereitung des Geländes bescheren. «Dieses Jahr fehlt nach dem Sommer deutlich mehr vom Gletscher als in anderen Jahren», hat Danioth festgestellt. Die Gründe sieht er unter anderem im Frühling, als weniger Schnee gefallen ist als üblich. Dieser hätte dem Schmelzen des Gletschers entgegengewirkt. «Und dann war halt auch der Sommer sehr warm.»

Auf Gletschern gibt's noch keine Beschneiung

Wo der Schnee wegen des Gletscherschwunds nun fehlt, sind die Betreiber darauf angewiesen, dass die Natur die kahlen Stellen wieder bedeckt. Eine künstliche Beschneiung ist auf der Höhe der beiden Gletscher zumindest derzeit noch nicht möglich. «Heute beschneien wir bis zu einer Höhe von 2400 Metern. Die Frage stellt sich schon, ob man die künstliche Beschneiung bis zum Gletscher nachziehen will», sagt Danioth.

Dann müsste man für die nötige Infrastruktur wie Strom- und Wasserzufuhr auf der entsprechenden Höhe sorgen. In anderen Skigebieten sei das heute bereits der Fall.

Der Gurschenfirn wird über den Sommer jeweils mit Vlies bedeckt, um ihn vor der Sonne zu schützen. Bild: Urner Zeitung (Andermatt, 8. September 2021)

Um zumindest den vorhandenen Schnee der beiden Gletscher möglichst lange zu bewahren, wird zudem auf das sogenannte Snowfarming gesetzt. «Seit 2004 decken wir die Gletscher über den Sommer mit einem Vlies ab», so Danioth.

Am Gurschenfirn werden so insgesamt 11’200 Quadratmeter zugedeckt. Die Vliesbahnen sind dabei jeweils vier bis fünf Meter breit und 70 Meter lang. Zusätzlich wird vorhandener Schnee, der vorwiegend von Lawinen stamme, zu Depots zusammengeschoben, die dann ebenfalls mit Vlies abgedeckt werden.

Aus vorhandenem Schnee werden Depots geformt und abgedeckt. Bild: Urner Zeitung (Andermatt, 8. September 2021)

Schmalere Strecken müssen die Skifahrenden wegen des Gletscherschwundes aber nicht in Kauf nehmen, sagt Danioth weiter. Sie brauchen höchstens etwas mehr Geduld, bis ausreichend Schnee gefallen ist. So auch aktuell: Die Temperaturen sind momentan noch zu hoch, um den Gemsstock wie geplant Ende Oktober für die Wintersportgäste zu öffnen. Erfolgen soll der Saisonstart nun am 12. November –, falls der Schnee bis dann die Lücken im Gletscher gefüllt hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen