Mit Volksmusik und Chilbi feiert Isenthal ein doppeltes Jubiläum

Kanton Uri Mit Volksmusik, Chilbi und einer Vernissage feiert Isenthal ein doppeltes Jubiläum Dieses Wochenende feiert Isenthal sein 200-jähriges Gotteshaus, aber zugleich auch das 400-Jahr-Jubiläum der eigenständigen Pfarrei. Die Organisatoren freuen sich auf ein Gemeindefest der Begegnung. 15.10.2021, 11.08 Uhr

Isenthal in den 80er-Jahren. Im Spätherbst legt sich der Schatten des mächtigen Horns über das Dorf. Bild: PD

Dieses Wochenende ist es so weit: Mit einer Chilbi feiert Isenthal vom Freitag bis am Montag sein 200-jähriges Bestehen und das 400-Jahr-Jubiläum der eigenständigen Pfarrei. «An vier Tagen gibt es in den Dorfgaststätten kulinarische Chilbi-Spezialitäten und Volksmusik», freut sich Erika Bissig, die in den vergangenen Jahren die Arbeitsgruppe Jubiläum leitete. «Der Hauptanlass ist der Chilbi-Sonntag», ergänzt die Kirchenrätin. Während der Jubiläumsfeierlichkeiten ist ein Coronazertifikat erforderlich.

Da Parkplätze im Dorf knapp seien, habe die Gemeindeverwaltung Zusatz-Postautofahrten von Isleten nach Isenthal organisiert. Gebührenpflichtige Parkplätze stehen an der Isleten zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, mit dem Postauto ins enge Bergtal zu reisen.

Die Kulturkommission stellt Videos und Plakate zur Dorfgeschichte aus

Während des Festgottesdienstes wird die Jubiläumskantate «Isithal» von Josef Gasser uraufgeführt. Nach der Kirche treffen sich Bevölkerung, Geldgeber, Gäste und Freunde des Tals. Um 11 Uhr findet der Fest-Apéro unter freiem Himmel im Schulareal statt. Das Jodelchörli, die Musikgesellschaft und Alphornklänge umrahmen die Ansprachen. Hans Stadler erläutert kurz die Entstehung des Dorfbuchs. Die Kulturkommission präsentiert in der Turnhalle die Ausstellung «Häimä – 90 Isenthaler Bergheimet» mit Videos und Plakaten. Die Jugendgruppe sorgt für Gemütlichkeit und Begegnung im Freien. Sie führt im offenen Festzelt eine Kaffeestube und organisiert die Kinderchilbi.

Stadtrat Zug und Gemeinderat Hergiswil zu Gast

Am Samstagabend kommt der Stadtrat Zug. Er freut sich auf Kontakte mit der Bevölkerung. In der Turnhalle findet die Buch- und Ausstellungsvernissage zur Publikation «Isenthal – Geschichte und Gegenwart» statt. Das reich illustriert Werk vom Historiker Hans Stadler wird von der Einwohner- und Kirchgemeinde herausgegeben. Am Freitagabend darf der Gemeinderat Isenthal den Gemeinderat Hergiswil zum Nachtessen einladen.

Mit dem Jubiläum möchten die Behörden von Isenthal den vielen Helfenden, Ehemaligen, Gästen und Freunden des Isenthals, auch den zahlreichen Stiftungen und Geldgeberinnen herzlich danken. «Wir durften auf grosse Unterstützung zählen», sagt Erika Bissig dankbar, «diese Treue hat uns berührt, sie gibt Zuversicht für die Zukunft.» (mah)

Hinweis: Das Programm der Jubiläums-Chilbi ist unter www.isenthal.ch zu finden. In allen Innenräumen gilt Zertifikatspflicht. Zusätzliche Informationen zur Ausstellung «Heimä» auf www.isenthaler.ch. Das Buch von Hans Stadler «Isenthal – Geschichte und Gegenwart» kann für 35 Franken bei der Gemeinde Isenthal bestellt werden.