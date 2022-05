Kanton Uri Modellschiffe nehmen das Seelisberger Seeli in Beschlag Am kommenden Samstag gehört das Seelisberger Seeli einmal mehr den Modellschiffbauern aus der ganzen Schweiz. Der Ursprung dieses Modellschifftreffens geht auf den «Donnschtig-Jass» zurück. Jetzt kommentieren 16.05.2022, 16.00 Uhr

Diverse Modellschiffe im Seeli. Bild: Christoph Näpflin/PD

Zum Auftakt der Saison gehört das Seelisberger Seeli am Samstag wieder voll und ganz den Modellschiffen aus der ganzen Schweiz. «Es ist immer wieder erstaunlich, mit was für Geschick und mit wie viel Fantasie die Modellschiffbauer jeden Alters sich um das anspruchsvolle Hobby kümmern und teils modellgetreu ihr Vorbild in stundenlanger Arbeit von Hand nachbauen», freut sich Tourismuspräsidentin Ursi Aschwanden auf den Anlass.