Urner Regierungsrat will Solarenergie fördern

Kanton Uri Motion im Landrat: Auch Regierung will Solarenergie fördern Für den Regierungsrat sind die Forderungen zum Bau neuer Solar-Anlagen in Uri zu ambitiös, er empfiehlt aber, die Motion in seinem Sinne erheblich zu erklären. Markus Zwyssig 07.02.2022, 05.00 Uhr

Die Energie der Sonne soll auch in Uri auf immer mehr Hausdächern genutzt werden. Bild: Gaetan Bally / Keystone (Genf, 8. April 2019)

In der Februar-Session des Urner Landrats wird am Mittwoch, 9. Februar, auch über eine Motion von Chiara Gisler (SP/Grüne, Altdorf) diskutiert. Sie fordert die Regierung dazu auf, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, dass Neubauten sowie bestehende Bauten bis 2030 mit Solaranlagen auszustatten sind. Die Verantwortung für die Installation soll bei den Gebäudeeigentümerinnen und - eigentümern liegen. Zur Finanzierung soll ein zinsloses Darlehen vom Kanton zur Verfügung stehen, falls die Investitionskosten nicht von Eigentümerinnen und Eigentümern getragen werden können. Durch die Nutzung der Solarenergie verspricht sich Chiara Gisler neben den positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima auch eine nachhaltige, lokale Wirtschaftsförderung.

Der Regierungsrat erachtet die verpflichtende Forderung zur Installation von Solaranlagen auf bestehenden Bauten bis 2030 als zu ambitiös. Einerseits wegen der sehr kurzen Zeitspanne für die Umsetzung, andererseits wegen der zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen, die den Entscheid zur Realisierung einer Anlage massgeblich beeinflussen, wie er in seiner Antwort betont. «Dazu gehören nebst anderen Kriterien etwa das Alter und die Beschaffenheit des Dachs, die in die baulichen Überlegungen einbezogen werden müssen, oder die Auslastung der Installationsbranche.» Zudem wurde eine solche Pflicht zur Installation von Solaranlagen bisher noch in keinem Kanton gesetzlich verankert.

Pflicht bei Neubauten und bei grossen Umbauten von Dächern

Der Regierungsrat schlägt ein anderes Vorgehen vor. Er anerkennt die Möglichkeit, die Pflicht zur Installation von Fotovoltaikanlagen auf bestehenden Gebäuden auf gesetzlicher Ebene zu verankern. Dies soll aber analog den Modellen zweier Bundesländer geschehen. So wurde 2021 im Bundesland Berlin ein Solargesetz beschlossen, das die Pflicht zur Installation bei neuen und bestehenden Bauten vorsieht. Bei bestehenden Gebäuden wird dabei die Installation im Falle von wesentlichen Umbauten des Dachs gefordert, wobei eine Mindestgrösse der Fotovoltaikanlage verpflichtend festgelegt wird. Im Bundesland Baden-Württemberg wird die bereits geltende Solaranlagen-Pflicht für Nicht-Wohnbauten in einem ersten Schritt ab 1. Mai 2022 in eine Pflicht für alle Neubauten ausgeweitet. Ab dem 1. Januar 2023 gilt zusätzlich wie in Berlin die Verpflichtung für den Bau einer Fotovoltaikanlage bei grundlegenden Dachsanierungen.

Der Landrat hat am 30. Juni 2021 das Energiegesetz abtraktandiert. Dies, weil das CO 2 -Gesetz vom Volk insbesondere auch im Kanton Uri nicht goutiert worden war. Man wolle abwarten, was beim Bund gehe, hiess es als Begründung. Die Regierung ist überzeugt, dass die anstehende Revision des kantonalen Energiegesetzes die Möglichkeit bietet, entsprechende Regelungen zur Nutzung der Solarenergie einzubeziehen. Dabei wird die Verknüpfung zur Dachsanierung als eine gute Möglichkeit angesehen. Als weiteren Vorteil ergeben sich bauliche Synergien, da zum Beispiel die nötigen Gerüstarbeiten nur einmal erforderlich sind oder die Dacheindeckung mit Solarpaneelen ersetzt werden kann. Die geforderte Frist würde dabei wegfallen und den Vollzug entsprechend vereinfachen. Die in der Motion beantragte Gewährung von zinslosen Darlehen durch den Kanton für die Investitionen erachtet der Regierungsrat aufgrund des herrschenden Markts als nicht notwendig. Die Regierung empfiehlt dem Landrat, die Motion von Chiara Gisler im Sinne der regierungsrätlichen Antwort erheblich zu erklären.

Regierung lehnt Gründung einer kantonalen Fotovoltaik-Kraftwerk-Gesellschaft ab

Behandelt wird an derselben Session auch eine Motion von Eveline Lüönd (Grüne, Schattdorf). Die Regierung kommt in ihrer Antwort zum Schluss, eine in der Motion geforderte kantonale Fotovoltaik-Kraftwerk-Gesellschaft aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht nötig ist. Begründet wird dies mit der zunehmend gegebenen Wirtschaftlichkeit von Solarstromanlagen, die sich auch in der massiv gestiegenen Nachfrage deutlich zeigt. Aus diesem Grund wird ein staatlicher Eingriff in einen Bereich, in dem in den letzten Jahren ein Markt entstanden ist und eine überaus positive Entwicklung stattfindet, als nicht notwendig erachtet. Die Regierung empfiehlt denn auch, diese Motion nicht erheblich zu erklären.