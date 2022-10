Kanton Uri Musikwoche, Tierpark und Planetarium: Urner Schulklassen profitieren von Dätwyler Stiftung Die Dätwyler Stiftung unterstützt auch ausserhalb des Kantons Uri Projekte, von denen Urner Schulklassen wiederum profitieren können. Das erlebten die Kinder und Jugendlichen im Jahr 2022. 21.10.2022, 13.35 Uhr

Klassenausflüge gehören für viele Kinder zu den Highlights eines Schuljahres. Zweifelsohne können dadurch bleibende Erlebnisse generiert werden. Verschiedene Projekte und Ausflüge konnten dieses Jahr auch viele Urner Schulklassen erleben – unterstützt durch die Dätwyler Stiftung oder ermöglicht durch Förderaktivitäten mit ausserkantonalen Partnern, wie die Stiftung in einer Mitteilung schreibt. Die Dätwyler Stiftung fördert schweizweit Projekte und Institutionen, die einen geografischen, thematischen oder personellen Bezug zum Kanton Uri haben.

94 Kinder und Jugendlichen der Schulen im Urner Oberland setzten sich etwa vertieft mit Musik und Klängen auseinander. Denn das Luzerner Sinfonieorchester führte in Zusammenarbeit mit der Musikschule Uri Ende September in Göschenen eine Musikwoche durch. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich einerseits selber musikalisch ausdrücken, andererseits präsentierten ihnen die Profimusikerinnen und -musiker ihre Instrumente. Höhepunkt der Woche war das Abschlusskonzert, bei dem die Ergebnisse aus den Workshops präsentiert wurden.

Musiker des Luzerner Sinfonieorchesters bei einem Workshop im Musikwagen anlässlich der Musikwoche in Göschenen. Bild: PD

Theater, Tiere oder Planeten beobachten

Zehn Schulklassen durften in diesem Jahr – wie bereits 2021 – gratis in den Tierpark Goldau. Dies aufgrund des Förderbeitrages der Dätwyler Stiftung für die neue Storchenanlage. Auch im kommenden Jahr sind nochmals Tickets für zehn Klassen für den Tierparkbesuch reserviert.

Auf einen Theatervormittag dürfen sich 18 Urner Schulklassen der 3. bis 5. Primarstufe Mitte Dezember freuen. Sie können kostenlos bei der Schulaufführung des Stücks «Die Schneekönigin» im Luzerner Theater dabei sein. Innerhalb kürzester Zeit war dieses Angebot ausgebucht.

Das Planetarium im Verkehrshaus in Luzern wurde bei einer Rundumerneuerung von der Dätwyler Stiftung mit rund zwei Millionen Franken unterstützt. Deshalb dürfen zehn Schulklassen der Urner Volksschule ins Verkehrshaus sowie ins Planetarium reisen. Die im Schulblatt des Kantons Uri ausgeschriebenen Kassentickets waren innert weniger Tage weg. Doch auch im nächsten und übernächsten Schuljahr dürfen je zehn Urner Schulklassen gratis ins Verkehrshaus.

Je zehn Urner Schulklassen können in diesem und in den beiden nächsten Schuljahren kostenlos ins Verkehrshaus Luzern und ins Planetarium. Bild: PD

Informatik-Talentförderung und Schulreisen im Kanton Uri unterstützt

Auch innerhalb der Kantonsgrenzen engagiert sich die Dätwyler Stiftung für die Urner Schulen. Sie unterstützte vor den Sommerferien das Vorhaben der Urner Volksschule, in sämtlichen 7. Klassen des Kantons Uri ein ICT-Scouting durchzuführen. Dabei handelt es sich um ein neuartiges, bereits mehrfach preisgekröntes Förderprogramm im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ziel ist es, dass flächendeckend Talente in diesen Bereichen entdeckt und anschliessend gefördert werden. Der Kanton Uri beabsichtigt, diese Scoutings auch in den kommenden Jahren durchzuführen.

Schliesslich hat die Dätwyler Stiftung im vergangenen Schuljahr Urner Schulklassen eingeladen, ihre Schulreise im eigenen Kanton durchzuführen. Insgesamt wurden sechs verschiedene Schulreisen angeboten. Die Organisation und Koordination der Schulreisen übernahm Uri Tourismus, sämtliche Kosten für Schülerinnen und Schüler, Lehr- und Begleitpersonen wurden von der Dätwyler Stiftung übernommen. Die Verpflegung erfolgte, wie bei einer Schulreise üblich, aus dem eigenen Rucksack. 28 Schulklassen machten von diesem kostenlosen Angebot Gebrauch. (pd/mka)